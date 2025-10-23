Un vestido mostaza es todo lo que necesitas para darle luz al otoño: palabra de Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal (52 años) quiere revolucionar el mundo de las invitadas de boda, y lo está consiguiendo. Con un look de lo más original y un color que no suele ser el protagonista, ha llamado la atención y ya está entre las más envidiadas.

Aunque para la diseñadora están siendo tiempos buenos, no solo porque se hable de sus looks, también porque está siendo elegida por muchas celebrities como la modista estrella de ellas. Ha vestido a numerosas mujeres del ámbito de la creación de contenido y del panorama socialité; por ello, actualmente, está considerada una de las mejores valoradas dentro de su propio sector.

Sin embargo, en esta ocasión, Vicky ha mostrado uno de los diseños más controvertidos del momento: un vestido de invitada en color mostaza que podría convertirse en una revolución en las bodas de la temporada, siendo un tono poco habitual para este tipo de eventos en otoño e invierno.

Vicky Martín Berrocal con un diseño de Victoria Collection. Instagram

Se trata de un diseño de punto que presenta mangas largas y escote bardot, ideal para una boda en noviembre. Además, cuenta con un corte midi que deja ver los tobillos, algo que aporta sensualidad al diseño y lo convierte en una prenda sexy y elegante a partes iguales.

También es un diseño perfecto para combinar con sandalias o salones. En esta ocasión se puede optar por tonos más empolvados, que den protagonismo a la pieza, o por colores más excéntricos, que aporten un toque llamativo a los complementos. La elección de cada invitada puede marcar la diferencia, ya que el diseño, firmado por Victoria Collection, es uno de los más originales.

Otro detalle destacable de este vestido es el nudo en el cuerpo, que realza la figura y lo convierte en un diseño con más movimiento. Sin embargo, esta estructura puede hacerlo aún más llamativo y ceñir la silueta de una forma única y arriesgada.

Rigel Mostaza. Victoria Collection

Es un modelo que favorece a todo tipo de cuerpos, aunque el plisado del nudo central puede jugar una mala pasada si la talla no es la correcta. Eso sí, si se elige bien, puede hacer lucir espectacular a quien lo lleve. El coste de este diseño es de 125 euros, y el Riger Mostaza de Vicky Martín Berrocal es uno de los más económicos de la firma. Podría convertirse en el vestido estrella para las invitadas de otoño.

Una vez más, Vicky Martín Berrocal se consolida como la mejor embajadora de su propia firma, especialmente después de lucir la mayoría de los diseños de su colección, que acaban convirtiéndose en tendencia desde el momento en que ella los lleva.