Copia el mono de inspiración militar de Ana Obregón para tu próximo evento de este otoño

Ana Obregón (70 años) ha vuelto a demostrar que no hay estilo que se le resista. En su última aparición en el programa Y ahora Sonsoles, la actriz y presentadora acaparó todas las miradas con un espectacular mono de la firma española Belinda Wings, valorado en 289 euros.

La prenda, de inspiración militar, se ha convertido en uno de los temas más comentados de la semana en redes sociales y medios especializados en moda. El diseño, confeccionado en crep elástico verde oliva de excelente calidad, destaca por su sofisticación y carácter.

La cremallera dorada en la parte frontal aporta elegancia, mientras que los grandes bolsillos de solapa -tres en la parte delantera y uno en la pierna con efecto cargo- refuerzan el aire utilitario de la pieza.

El patrón acampanado, cuidadosamente estudiado, estiliza y alarga la figura, convirtiéndolo en una opción ideal para mujeres que buscan comodidad sin renunciar al glamour.

Uno de los detalles más celebrados del mono son las trabillas con botón dorado antiguo, que enmarcan la cintura y le confieren un aire chic y sofisticado.

La firma Belinda Wings, nacida en Toledo y cada vez más presente en editoriales de moda, ha puesto especial atención en los acabados.

“Especial atención a los detalles realizados a mano de esta prenda tan especial, el fino ribeteado color burdeos de bolsillos y ojales lo convierten en una prenda de lujo donde se ha cuidado cada detalle", señalan desde la marca.

El mono que ha lucido Ana García Obregón.

Este tipo de confección artesanal es precisamente lo que ha convertido a Belinda Wings en una firma de culto entre las amantes del diseño español.

La elección de Ana Obregón no ha sido casual. Desde que se reincorporó como colaboradora habitual del programa de Sonsoles Ónega (47), la actriz ha apostado por looks que reflejan su nueva etapa vital: más color y más fuerza.

Tras años en los que predominaban los tonos neutros en su vestuario, marcados por el duelo por la pérdida de su hijo, Álex Lequio, Ana ha vuelto a abrazar la moda como forma de expresión.

El mono verde oliva, con su mezcla de fuerza y feminidad, parece ser el reflejo perfecto de esa transformación.

En redes sociales, el look ha sido ampliamente celebrado. Estilistas, influencers y seguidores han elogiado la elección, destacando cómo Ana logra combinar elegancia, tendencia y personalidad en cada aparición.

El modelo, llamado Carter según el catálogo oficial de Belinda Wings, ya figura entre los más deseados de la temporada, y no sería extraño que se agotara en los próximos días.