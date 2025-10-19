Chiara Ferragni encuentra en la nueva colección de Guess su top favorito: cuesta 70 euros y tiene un clon idéntico en Amazon

Chiara Ferragni (38 años) continúa con su imparable agenda profesional. Tras un convulso trance marcado por sus problemas con la Justicia y su tormentosa separación del cantante Fedez (36), la italiana se encuentra ahora plenamente centrada en sus compromisos laborales.

La empresaria, así, ha tenido la oportunidad de formar parte de un idílico viaje en Marrakech con motivo de una colaboración con la prestigiosa firma Guess. "Recap de tres días mágicos", ha escrito Ferragni en su perfil de Instagram. Unas palabras que ha acompañado de un carrusel de fotografías que desvela algunos de los planes de Chiara en la ciudad marroquí.

Un simple vistazo a las imágenes que la influencer ha sacado a la luz sirve para confirmar su exquisito gusto por la moda. Aunque en esta ocasión ha sido una prenda la que se ha llevado todas y cada una de las miradas de sus seguidoras.

La primera de las variadas fotografías que ha compartido Chiara Ferragni en Instagram muestra el que promete ser uno de los estilismos top del otoño. De hecho, ha sido una de las prendas del look la que ha copado el foco.

La creadora de contenido ha escogido un top sin mangas de punto peludo que forma parte de la nueva colección de Guess. El escote en pico, entre otros aspectos, añade un toque de sofisticación sin esfuerzo. Tal y como se describe en la página web, es perfecto para ocasiones casuales, con un corte regular cómodo.

El modelo por el que se ha decantado Ferragni se encuentra disponible en la página web de Guess así como en tiendas físicas entre las tallas XS y 2XL. ¿Su precio? Está situado en los 70 euros.

Cierto es que -teniendo en cuenta el coste económico medio de las prendas de Guess- no es una pieza de ropa excesivamente cara. No obstante, no todo el mundo está dispuesto a desembolsar tal cantidad por un top. Así, EL ESTILO de EL ESPAÑOL ha encontrado un clon idéntico en Amazon.

La reconocida plataforma online ofrece en su catálogo una prenda similar a la de Guess. En su caso, es posible añadir una chaqueta a juego con el top. Aun así, ambas piezas tienen un precio total inferior a los 30 euros. Pertenecen a la firma Nally y escasas son las tallas en stock a día de hoy.