El jersey rojo más viral de la temporada es de Zara y ha enamorado a Susana Molina

A pesar de que son muchas personas las que se resisten a asumirlo, lo cierto es que el frío es cada vez una realidad más latente. Así, buena parte de las ciudades del país son ya testigo de las bajas temperaturas que acontecen.

Esta realidad, entre otras cosas, lleva a numerosas influencers de nuestro país a añadir nuevas prendas en sus armarios. Piezas de ropa que sirvan de referencia a sus miles de seguidores y que se conviertan en tendencia de la temporada.

Precisamente así lo ha demostrado recientemente Susana Molina (35 años). Y es que la que fuera ganadora de Gran Hermano 14 ha copado el foco con motivo de una prenda de ropa que ha escogido.

A través de un par de stories publicados en su perfil de Instagram, la creadora de contenido ha desvelado el que se ha convertido en uno de sus looks favoritos para hacer frente al repentino frío. En concreto, ha sido un jersey rojo la pieza que más miradas ha acaparado.

Susana Molina, en un 'story' de Instagram.

Molina ha confiado en una prenda de punto que forma parte de la nueva colección de Zara. Se trata de un jersey básico en color rojo que presenta un cuello redondo y manga larga. Además, son destacables sus acabados en rib.

La prenda de Inditex que ha enamorado a Susana Molina tiene un precio actual de 29,95 euros en la página web de la firma así como en tiendas físicas. Además, es posible hacerse con ella entre las tallas XS y XL. ¿Lo mejor de todo? También está en rosa, gris y verde, por lo que no hay excusa alguna para no hacerse con el jersey.

La comodidad ha sido premiada en el estilismo de la influencer. De ahí que haya combinado el jersey rojo de Zara con unos pantalones de traje grises. Un acierto rotundo, pues las expertas en moda aseveran que es un must a tener en el armario este invierno.

A pesar de que no ha desvelado Molina de dónde son sus pantalones, lo cierto es que es posible encontrar modelos similares al que ha escogido Susana. Por ejemplo, firmas como Mango, Stradivarius o el propio Zara tienen pantalones del estilo en sus catálogos a día de hoy.

En cuanto al calzado, la influencer ha utilizado unos mocasines en color negro, otra de las tendencias de la temporada. No obstante, se le pueden añadir desde unas zapatillas de deporte en tonos blancos y grises hasta unas botas de plataforma negras.