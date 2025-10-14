Virginia Troconis tiene el pantalón más original de la temporada: con 'strass' y tachuelas

Virginia Troconis (45 años) vuelve a convertirse en un referente de moda. La influencer ha regresado a los titulares, y no ha sido por su relación sentimental con Manuel Díaz 'El Cordobés' (57), sino por la elección de un look que la ha llevado a ser una de las más comentadas de estos días.

"Reconectar, sentir, disfrutar y cuidarme", con estas palabras ha comenzado su publicación en Instagram Troconis. Mientras ella desconectaba en un retiro donde las actividades de meditación y yoga eran las protagonistas, la influencer se convertía en noticia por otra razón: una de las fotografías que había compartido en sus redes.

Un pantalón diferente y muy original ha sido la principal causa. Virginia sabe cómo innovar y ser la más original de su grupo de amigas, y si en este caso quieres convertirte en una mujer con el mismo estilo que la venezolana, ahora es tu momento. Este pantalón de Pinko será tu nueva obsesión y te hará sentir como una auténtica diva.

Virginia Troconis con un diseño de Pinko. Instagram

"Este es el look por el que me preguntáis", ha escrito en sus redes. Se trata de unos pantalones de línea globo, confeccionados en tejido diagonal de viscosa elástica. Este diseño, especialmente funcional, destaca por la cintura elástica en la parte trasera y las trabillas para el cinturón.

Aunque, si hay algo que resalta de este diseño, son los cordones de inspiración trekking que presenta en el bajo de la pernera. Estos permiten personalizar y ajustar el estilo con el que se quiere llevar. La clave de esta prenda está en la personalidad, ya que es un diseño equilibrado entre la decoración y el corte.

Pantalones con strass y tachuelas. Pinko

El diseño al completo presenta un motivo integral con pedrería termo­adhesiva en forma de rombo y microtachuelas de metal, listo para realzar y elevar el conjunto a su máxima potencia, con un estilo que define a la influencer al cien por cien. Estos pantalones con strass y tachuelas de Pinko están a la venta por 465 euros y disponibles en todas las tallas.

Virginia Troconis lo ha combinado con una blusa blanca que realza los pantalones, complementándolos con unas sandalias en color crema que alargan la silueta. Sin duda, la influencer sabe cómo hacerse notar y, en esta ocasión, ha convertido una prenda de esta firma en un diseño que cualquier mujer querría tener en su armario para marcar la diferencia allá donde vaya.