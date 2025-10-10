¿Quieres ir cómoda al trabajo y no perder un ápice de elegancia? Este conjunto de Paula Echevarría es ideal

Cada vez son más las personas que desean un uniforme para ir al trabajo. Y es que no a todas les apetece pensar cada mañana qué ponerse para ir a la oficina. Aquí es precisamente donde cobra especial importancia el trabajo de las creadoras de contenido en Instagram.

Entre las variadas labores que desempeñan las influencers en redes sociales destaca especialmente la de compartir los detalles de los estilismos por los que se decantan. Así, sus looks para el día a día o los outfits que escogen para acudir a eventos de renombre.

Si hay alguien que ha demostrado con el paso del tiempo su estupenda labor como influencer de moda es Paula Echevarría (48 años). La actriz, así, ha hecho de sus redes sociales el espacio ideal en el que recoger los detalles de sus mejores estilismos.

Más allá de sacar a la luz vestidos espectaculares y diseños de prestigiosas firmas, la intérprete de Velvet aprovecha su altavoz en redes para brindar ideas de inspiración de cara a los looks del día a día.

En esta ocasión, Echevarría se ha decantado por un conjunto vaquero que se presenta como una opción ideal para ir al trabajo cada mañana. El dos piezas de Paula está firmado por About You y se encuentra disponible en la página web de la marca a día de hoy, aunque varias tallas están a punto de ver colgado el cartel de sin stock.

La camisa que ha lucido la pareja de Miguel Torres destaca principalmente por los gruesos botones dorados que presenta. Además, su corte estiliza la figura de toda aquella persona que lo porte. La pieza en color vaquero oscuro tiene un precio de 47,90 euros. Antes, cabe mencionar, estaba situada cerca de los 65, por lo que ha experimentado una rebaja de más del 25%.

El otro componente del conjunto también está disponible en la página web de About You. Los pantalones sobresalen gracias a su corte recto y tiro alto. En su caso, tienen un precio de 44, 90 euros. Así, el precio total del conjunto supera los 90.

El denim combina con todo. Eso no es sorpresa para nadie. Paula Echevarría, en esta ocasión, ha añadido al conjunto accesorios en marrón chocolate. Así, un bolso pipi midi y unos tacones de punta han dado el toque final al estilismo favorito de la actriz para ir al trabajo.