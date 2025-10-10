¿Las amas o las odias? Estela Grande se atreve con las nuevas zapatillas de Puma que simulan ser unas bailarinas

Estela Grande (31 años) atraviesa un bellísimo momento personal. La que fuera concursante de realities está embarazada por partida doble. Así, en los próximos meses sellará su amor con el futbolista Juan Iglesias (27) con el nacimiento de los dos pequeños.

A escasos meses de dar a luz a la dupla, la influencer sigue de lo más activa en redes sociales. Es precisamente en su perfil de Instagram donde Grande saca a relucir los estilismos por los que se decanta de cara al día a día. Una suerte de looks que ahora sirven de inspiración a miles de mamás embarazadas.

"Recap de un poquito de mi mañana", ha escrito recientemente Estela en su perfil de Instagram. Además, ha añadido un carrusel de fotografías que desvelan los detalles de su estilismo. Un look de renombre que ha llamado la atención de propios y extraños.

Para su tarde de recados en Madrid, la expareja de Diego Matamoros ha optado por un conjunto negro. En concreto, Grande ha escogido una blazer oversize que ha combinado con una falda corta en el mismo tono. Además, ha añadido una camiseta ajustada que ha dejado al aire su incipiente tripita de embarazada.

Un total black look es siempre un acierto y así lo ha demostrado Estela en su perfil de Instagram. Sin embargo, no ha sido la ropa lo que ha acaparado los focos de este look. La creadora de contenido en redes sociales ha escogido unas zapatillas que no han pasado desapercibidas.

Se ha hecho la inflluencer con las deportivas Puma Speedcat Ballet Rosé White. Un modelo que reinterpreta el clásico diseño Speedcat con una estética más femenina y depurada.

Puma Speedcat Ballet Rosé White.

Su acabado en tonos rosé y blanco aporta un aire sofisticado y delicado, mientras que la silueta baja y estilizada mantiene la esencia motorsport que caracteriza a esta línea icónica de Puma.

Numerosas firmas de calzado ofrecen en su catálogo este modelo. La mayoría de ellas, cabe mencionar, sitúan estas zapatillas en torno a los 90 euros.

Estela Grande es consciente de que este modelo de deportivas no suele gustar a todo el mundo. De hecho, ella misma ha asegurado en sus redes sociales que este tipo de calzado puede ser amado y odiado a partes iguales.

A lo largo de este tiempo, numerosos rostros conocidos han lucido ya este modelo deportivo. Una de las famosas que no ha podido evitar caer sucumbida ante este calzado ha sido la cantante Dua Lipa (30).