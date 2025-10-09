La falda larga estampada es tendencia: Sassa de Osma lleva el diseño que las 'trending lovers' querrán este otoño

En cada aparición pública, Sassa de Osma (37 años) confirma por qué es una de las mujeres más elegantes del panorama europeo.

Su estilo impecable, clásico, pero con guiños contemporáneos, ha vuelto a llamar la atención esta semana gracias a una prenda que encarna la esencia del chic atemporal: una falda midi estampada que será objeto de deseo en otoño.

Se trata del modelo Vera, de su marca de cabecera, la firma Philippa 1970. La pieza, valorada en 450 euros, pertenece a la colección de esta temporada de la brand española, reconocida por su sofisticación relajada y su apuesta por los tejidos de calidad.

Sassa de Osma, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Corte elegante y estampado sugerente

Confeccionada en un tejido estampado que equilibra color y textura, la falda presenta una silueta evasé que estiliza la figura y aporta movimiento con cada paso.

El diseño se completa con un cierre de cremallera lateral, garantizando un ajuste limpio y favorecedor.

En cuanto a composición, la falda Vera combina 70 % poliéster y 30 % rayón, una mezcla que aporta caída, resistencia y un sutil brillo que realza el estampado.

Es una prenda versátil que puede transformarse fácilmente según la ocasión: con una blusa de seda y salones para un evento diurno, o con un jersey de punto y botas altas para un look más urbano y otoñal.

Fiel a su estilo refinado, Sassa de Osma ha optado por combinar la falda con un jersey en color negro, y unas sencillas bailarinas en el mismo tono. De este modo ha dejado que el llamativo estampado de su falda sea el protagonista de su outfit.

Falda Vera, de Philippa 1970. Philippa 1970.

Un 'look' perfecto

¿El resultado? Un conjunto equilibrado, sofisticado y effortless, en la línea de su habitual elegancia discreta.

Philippa 1970, fundada con la idea de reinterpretar la feminidad clásica desde una mirada contemporánea, ha encontrado en la peruana un escaparate perfecto. No en vano, ella es la directora creativa e imagen de la marca, así como encargada de dar mayor proyección internacional a la firma.

La estética del negocio textil, marcada por la calidad, el diseño y la atemporalidad, conecta con la nueva generación de mujeres que buscan piezas duraderas, lejos de las tendencias efímeras.

Con esta elección, Sassa de Osma vuelve a recordarnos que la elegancia no es una tendencia, sino una actitud. Y que una falda bien cortada, como la que luce la aristócrata, puede ser el punto de partida de cualquier look perfecto.