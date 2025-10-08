La chaqueta de Laura Escanes es ideal para apostar por la moda urbana sin renunciar a la elegancia

Laura Escanes (29 años) es protagonista de la semana, y no por sus looks, sino porque se ha ido de viaje a Nueva York y está cumpliendo todos los propósitos que se marcó antes de partir, entre ellos sobrevolar la Gran Manzana en helicóptero, algo que, si viajas hasta el otro lado del charco, debes hacer sí o sí, y la influencer lo ha dejado claro en sus redes sociales.

No es nada nuevo que Escanes se convierta en tema de actualidad del corazón, ya sea por su pareja, Joan Verdú (30), o por su faceta como madre de Roma, la hija que tuvo con Risto Mejide (50) cuando aún estaban casados. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de ningún asunto relacionado con su vida privada: la moda ha vuelto a hacer mella en la vida de la influencer y ahora ocupa los titulares.

Laura Escanes, que siempre cuida al detalle sus looks diarios, ha conseguido convertir una prenda exterior en la protagonista de su última aparición pública. Una chaqueta de Maje París ha sido la clave de su último estilismo, y así la ha lucido por las calles de la ciudad neoyorquina.

Laura Escanes con una chaqueta de Maje París. Instagram

La influencer ha compartido en sus redes una imagen en una de las calles más emblemáticas de Nueva York, y lo que más ha llamado la atención entre sus seguidoras ha sido su chaqueta. Laura ha elegido una prenda exterior de Maje París confeccionada en polipiel con efecto craquelado, de manga larga, puños abotonados y cintura elástica, perfecta para combinar tanto con falda como con pantalón.

Además, esta chaqueta -que tiene un precio de 395 euros- cuenta con bolsillos de parche y cremalleras en el pecho, detalles que aportan estructura y carácter a una prenda que, a simple vista, podría parecer sencilla. Se trata de una pieza clave en cualquier armario de otoño, ideal para quienes buscan prendas con personalidad. Los diseños de la firma se caracterizan por su aire urbano y contemporáneo, y esta chaqueta no es la excepción.

Chaqueta de polipiel craquelada. Maje París

Los colores profundos, los materiales con textura y los cortes atrevidos se imponen esta temporada con fuerza. En este caso, el efecto cuero craquelado y su silueta oversize reinterpretan los códigos de la cazadora clásica con un toque de sofisticación y carácter.

Laura Escanes la ha lucido con mucha actitud por las calles de la ciudad, demostrando que sabe cómo llevar las tendencias a su terreno. Una vez más, Laura ha conseguido convertir su look en objeto de deseo entre las mujeres que más saben de moda.