Victoria Federica escoge un vestido 'made in Spain' para asistir al desfile de Dior en París

Las calles de París durante la Semana de la Moda son, en sí mismas, una pasarela paralela: editoras, influencers y celebrities convierten las calles de la ciudad en un escaparate donde se mezclan la elegancia francesa con la audacia internacional.

Cada esquina de la capital se transforma en un laboratorio de tendencias, donde los looks elegidos para acudir a los desfiles tienen tanto protagonismo como lo que ocurre dentro de ellos. Y entre esa multitud de estilismos que buscan destacar, Victoria Federica (25 años) consiguió fijar todos los focos con una propuesta inesperada que une el ADN español con el escenario más exigente de la moda.

Para acudir al desfile de Dior, la royal escogió un diseño de desfile de la firma barcelonesa Simorra, perteneciente a la colección Fractal, presentada en Madrid el pasado 17 de septiembre.

Victoria Federica luciendo vestido de Simorra en París. Getty Images

La firma, conocida por su apuesta por la artesanía y el diseño innovador, exploró en esta colección la geometría fractal: formas que se repiten, estructuras que se expanden y patrones que generan belleza a través de la precisión y los tejidos. Una inspiración que se traduce en prendas limpias, con cortes arquitectónicos y detalles trabajados al milímetro.

El vestido elegido por Victoria es un ejemplo de esa filosofía. De líneas minimalistas en la parte superior con un corte de sisa recta y falda de caída amplia, sorprende por el bajo troquelado con motivos geométricos en un tejido de scuba, que rompe la sobriedad del negro con un guiño artístico y contemporáneo. El resultado es un look elegante pero con carácter, capaz de competir en el exigente universo del front row parisino.

Como contrapunto al monocromo, la royal llevó el icónico bolso Saddle de Dior en una versión bordada con flores, pieza que aportó color y sirvió de nexo entre la maison francesa y el diseño español. Con melena suelta y maquillaje discreto, dejó que el vestido hablara por sí mismo, reforzando una imagen sofisticada y sin artificios.

Con este estilismo, Victoria Federica no solo mostró afinidad con las tendencias internacionales, sino que también dio visibilidad al talento nacional en uno de los escenarios más relevantes de la moda. Una elección que confirma su evolución estilística y la coloca como embajadora de un nuevo capítulo del diseño español en el escaparate global.