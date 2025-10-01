Carme Chaparro comparte su rutina facial nocturna para paliar los efectos de la medicación en su piel

Carme Chaparro (52 años) está atravesando uno de esos momentos de dualidad, de luz y oscuridad, de alegría y dolor. Mientras está saboreando las mieles del éxito gracias al lanzamiento de Venganza, su último thriller que cierra la trilogía Delito, a nivel personal está viviendo una situación complicada debido a una enfermedad.

Aunque aún no ha hablado públicamente de lo que tiene, es recurrente que en sus redes sociales haga alusión a su dolencia, mostrando la realidad de la misma y explicando que tiene días malos.

Sin ir más lejos, este martes, 30 de septiembre, ha querido compartir con sus seguidores cuál es la rutina facial nocturna que sigue para paliar los efectos de la medicación en su piel.

Los productos que usa Carme Chaparro. Instagram

Está tan encantada con el resultado y el cambio que ha sufrido su rostro que no ha dudado en desvelar los productos que está usando por si a alguien le puede ayudar. Cabe resaltar que esta rutina ha sido confeccionada especialmente para ella.

Según una imagen que ha publicado en su cuenta de Instagram, la periodista ha recurrido a la gama de Gema Herrerias, una reputada farmacéutica sevillana que en 2017 creó su propia marca dermoestética basándose en su experiencia en Dermofarmacia.

1. El primero de los productos que utiliza Carme Chaparro es el aceite limpiador desmaquillante de ojos y rostro. Es de uso diario, formulado a base de aceites vegetales de máxima pureza: aceite de argán, aceite de almendras y aceite de jojoba. Está indicado tanto para pieles grasas como secas.

2. El limpiador hidratante es el segundo paso de la rutina. Se trata de un limpiador híbrido entre una solución micelar limpiadora y un tónico hidratante, formulado con ácido hialurónico y extractos vegetales seleccionados de manzanilla, pepino y algodón. Indicado para todos los códigos piel.

3. En tercer lugar, el contorno de ojos y labios, que en este caso está formulado con dos hexapéptidos patentados antiedad, doble ácido hialurónico, complejo antiglicación de flores blancas y extracto de té verde. Posee propiedades antiarrugas, reafirmantes e hidratantes y mejora el aspecto de ojeras y bolsas.

4. Por último, Gema Herrerias ha introducido en la rutina nocturna de Chaparro un exfoliante diario, que posee propiedades seborreguladoras, despigmentantes, hidratantes y acondicionadoras. Ayuda a eliminar células muertas, minimiza los poros abiertos, mejora la textura de la piel y revela la luminosidad cutánea. Se puede utilizar de una a dos veces al día.