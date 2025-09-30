Vicky Martín Berrocal comparte unas bailarinas de 200 euros que todos querrán copiar

La época otoñal ya ha comenzado. Esto conlleva, entre otros aspectos, un cambio de armario. Así, son muchas las que no han dudado en compartir a través de sus redes sociales algunas de las prendas que no pueden faltar de cara a los próximos meses.

Vicky Martín Berrocal (51 años) es una acérrima amante de los zapatos. La diseñadora saca a relucir frecuentemente a través de su perfil de Instagram distintas opciones de calzado. Bien sea por su estampado o tejido, lo cierto es que la andaluza no suele dejar indiferente a nadie con las apuestas por las que se decanta.

Si hace unas semanas Berrocal dejaba a todos anonadados con los mocasines por los que se había decantado, lo cierto es que ahora Vicky ha sorprendido con la nueva adquisición que ha incluido en su armario.

La andaluza se ha decantado por unas bailarinas de piel de vacuno negro con tachuelas en dorado pálido. Así, se trata de un calzado que destaca, entre otros aspectos, por su escote en V y su suela de cuero. Además, tienen el logo grabado a fuego en la suela.

Vicky Martín Berrocal, en una imagen de sus redes sociales.

El modelo que ha escogido Vicky Martín Berrocal forma parte de la nueva colección de bailarinas de la firma Quiero unas bobos. En concreto, se trata del 1950 Punk. El calzado se encuentra disponible en la página web de la marca entre las tallas 36 y 42 por un precio de 205 euros. No obstante, es preciso apuntar que varias de ellas ya se encuentran agotadas.

Las bailarinas que ha lucido la madre de Alba Díaz (25) se han convertido en un absoluto muse en el armario de la diseñadora andaluza. De ahí que Vicky haya sido más que selecta a la hora de combinar su nuevo y deseado calzado.

En esta línea, tal y como ha desvelado en su perfil de Instagram, ha añadido unos pantalones vaqueros anchos a sus bailarinas. Una prenda de ropa en color azul medio y con el bajo deshilachado.

Sobre la firma

La firma nació en Puerto Rico como un movimiento dentro de la cultura urbana y el reguetón. Su origen está profundamente ligado al estilo de vida callejero y a la música, que en la isla siempre ha sido un motor de identidad para la juventud.

El nombre proviene de la expresión popular para referirse a los tenis económicos que usaban muchos en los barrios, conocidos como los bobos. Lo que empezó como un símbolo de burla hacia lo humilde, la marca lo transformó en un emblema de orgullo y resistencia.