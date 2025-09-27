Chiara Ferragni impacta en el desfile de Cavalli con un 'look total black': pantalón de piel, top lencero y accesorios icónicos

La Semana de la Moda de Milán ha puesto en primer plano, sobre todo, a los grandes nombres del made in Italy. Entre ellos, Roberto Cavalli, que presentó su nueva propuesta el pasado jueves, 25 de septiembre.

Una colección vibrante inspirada en el oro, donde los detalles en hilo metálico dorado han deslumbrado a todos. Entre ellos, Chiara Ferragni (38 años), una de las invitadas al front row por su estrecha relación con la firma y, por consiguiente, gran protagonista de la velada. No solo por su presencia, también por su impresionante look.

Para la ocasión, la influencer italiana ha elegido un outfit en clave total black que sintetiza a la perfección el ADN de la maison italiana.

Chiara Ferragni ha apostado por un estilismo monocromático en negro, un color que nunca pierde fuerza y siempre es un must en el armario. El look se compone de un top lencero de tirantes finos y con delicados detalles de encaje. Una prenda sensual y femenina que ha combinado con pantalones de piel a tono y de corte recto.

La joya del outfit ha sido el bolso de mano. Una pequeña joya de la casa con asa dorada en forma de cabezas felinas entrelazadas, siendo este el guiño más evidente al universo de Roberto Cavalli. La empresaria italiana ha seguido esta misma línea en la elección de sus accesorios.

El 'look total black' de Chiara Ferragni en el desfile de Cavalli. Instagram

Como pendientes, ha optado por unos modelos dorados XXL, con el clásico estampado animal y siluetas salvajes que define a la prestigiosa firma italiana. En la muñeca, un reloj joya que refuerza la idea de lujo discreto y atemporal.

Respecto al beauty look, fiel a su estilismo, ha optado por un maquillaje con labios nude y ojos enmarcados en un ahumado intenso. En su melena ha elegido unas ondas sueltas.

Con esta propuesta, Chiara Ferragni ha confirmado que una estética total black puede ser todo menos aburrida. La clave, y así lo confirma con su outfif, está en la combinación de elementos y los detalles.

Relación con Cavalli

No es la primera vez que Chiara Ferragni se viste de Cavalli. A lo largo de los años, la influencer ha lucido distintas propuestas de la firma, siempre fiel a su estilo personal.

Esta vez, en la Fashion Week de Milán, también se le ha visto muy cómplice con el director creativo de la firma, Fausto Puglisi, a quien ha dedicado un cariñoso mensaje a través de sus redes sociales.