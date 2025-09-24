El cómodo 'look' con el que Lidia Torrent ha comenzado su nuevo proyecto profesional en Jiva

Lidia Torrent (31 años) se ha lanzado a una nueva aventura junto a su madre, Elsa Anka (59). Este pasado domingo, 21 de septiembre, ambas comenzaron Viajeros con B, un proyecto consistente en un videoblog de tres episodios que se estrenará próximamente en el canal oficial de YouTube de B travel.

La ruta de la mujer de Jaime Astrain (37) y su madre ha comenzado en Jiva, situada en el suroeste del país, en la provincia de Corasmia. "Preciosa esta ciudad amurallada. Todo muy único por lo exótico y la mezcla cultural", ha confesado Lidia en un post de su perfil de Instagram.

Una suerte de aventura la que están viviendo madre e hija en el continente asiático. Una escapada en la que la comodidad es uno de los platos fuertes. De ahí que Torrent haya escogido un estilismo de lo más confortable.

Que una prenda de color negro es un sí rotundo no lo puede negar nadie. Así lo ha demostrado recientemente Lidia en la publicación de su Instagram. Torrent, en este sentido, ha lucido durante sus primeras horas en Jiva un estilismo de lo más cómodo y sencillo sin perder un ápice de personalidad.

Una camiseta negra ajustada con el cuello en pico ha sido la apuesta de la que fuera un rostro habitual del programa First Dates. Este tipo de prenda, cabe recalcar, es un must absoluto en el armario temporada tras temporada, pues combina con todo tipo de estilos.

Los vaqueros de pernera ancha, por otro lado, son siempre un acierto. En esta línea, Lidia no ha dudado en añadir a su camiseta ajustada negra unos straight jeans. En este caso, Torrent ha escogido un tono medio de denim. Una prenda de ropa a la que ha añadido un cinturón con detalles en plateado.

Comodidad y sencillez han compuesto el estilismo de la hija de Elsa Anka. No obstante, la modelo no ha dudado en subirse a unos botines con plataforma en color negro. Aunque no ha revelado los detalles de su calzado, lo cierto es que este tipo de zapatos se encuentran disponibles en cualquier tienda al uso.

El negro ha sido el protagonista del look de Torrent. De ahí que Lidia no haya dudado en dar el toque final de su estilismo con unas gafas de sol oscuras. Un complemento que le ha protegido de los incesantes rayos de sol que acontecen en Jiva y que aporta un giro al outfit.