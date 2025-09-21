Rocío Osorno tiene el vestido más elegante que necesitas en tu armario y que guardarás para tus eventos de diciembre

Una vez más, Rocío Osorno (38 años) demuestra que no hace falta mucho para ser la mejor vestida. La sevillana se ha convertido en noticia de nuevo por uno de sus looks que ha llamado la atención, y mucho, en unos premios organizados en Sevilla.

No es la primera vez que la influencer es noticia por algo así, y es que Osorno tiene el don de ser la mejor vestida en muchas ocasiones, y las editoras de moda lo saben. A punto de estrenar su nueva tienda en pleno centro de la ciudad hispalense, ha mostrado una parte de su buen gusto con un diseño de Rocío Osorno Studio que no dejará indiferente a nadie.

Este diseño ya lo están fichando todas las expertas en moda que tienen una gala próximamente o aquellas que están pensando ya en qué se pondrán para las últimas jornadas del año. Aún se ve lejos el 31 de diciembre, pero este vestido podría ser la mejor elección para robarse todas las miradas del final del año.

En otros momentos de su vida, Cristina Pedroche (36) estaría pensando en fichar un diseño así para dar las Campanadas. Sin embargo, en esta ocasión, ha sido Rocío Osorno la que ha protagonizado un bonito posado con él en los Premios Escaparate que se han celebrado en Sevilla. Para esta ocasión, ha elegido un diseño en color negro semitransparente de su propia firma.

Esta pieza es un diseño que saca a la influencer de su zona de confort y la convierte en la protagonista absoluta del evento. Eso sí, es muy diferente a lo que suele llevar. Un diseño confeccionado en gasa negra, sin mangas y con hombreras medianas que le sirven como estructura para un diseño de lo más vaporoso.

El diseño cuenta con una falda superpuesta con pedrerías del mismo color que le dan estructura a la creación y lo convierten en una pieza mucho más sofisticada. De esta manera, la pieza que ha sido confeccionada para esta ocasión se convierte en uno de los looks más comentados de la velada. Además, se ajusta a la cintura con un cinturón del mismo tejido que la sobrefalda, que acaba en gasa fundiéndose con el mismo diseño.

La influencer no ha comunicado que esté a la venta, ya que se trata de un diseño exclusivo para la sevillana. Eso sí, lo ha combinado con joyas en plata antigua, minibolso de flecos y sandalias negras a modo mules con tacón sensato. Rocío Osorno vuelve a triunfar y lo hace, una vez más, llevando la elegancia por bandera.