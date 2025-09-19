Desde la sastrería más clásica y revisitada hasta los vestidos etéreos y ligeros: así es la nueva colección de Maison Mesa

La firma Maison Mesa ha presentado su nueva propuesta creativa bajo el evocador título The Passion of Lovers, una colección que nace de la intensidad de los sentimientos y de la fuerza transformadora del romanticismo.

Inspirada en los versos de la mítica canción The Passion of Lovers de Bauhaus —“Ella dijo: la pasión de los amantes es la muerte, se lamió los labios y se convirtió en pluma”—, la colección se articula como un manifiesto de emociones extremas, belleza trágica y libertad creadora.

El desfile se ha celebrado en un marco incomparable: el claustro de la Universidad de Nebrija, un espacio cargado de historia y simbolismo que enmarcó a la perfección la narrativa romántica de la colección. La puesta en escena contó con la dirección coreográfica del prestigioso Dani Pannullo, cuyo sello vanguardista imprimió al show un dinamismo envolvente. La música en vivo corrió a cargo de Blanca Paloma y José Pablo Polo, quienes interpretaron versiones y composiciones originales creadas especialmente para la ocasión, aportando un aura sensorial que fusionaba tradición, modernidad y emoción.

Desfile de Maison Mesa.

Romanticismo: el alma de la colección

El movimiento romántico del siglo XIX se convierte en el eje central de inspiración. Se trató de una época donde los sentimientos y el individualismo adquirieron protagonismo frente a la razón, exaltando los amores imposibles, la rebeldía frente a lo establecido y la atracción por lo desconocido. Fue, además, un momento crucial para la moda: las primeras revistas especializadas, la revolución textil y el nacimiento de la alta costura transformaron para siempre la manera de concebir la belleza y el vestir.

La colección refleja estas tensiones históricas y estéticas: desde la sobriedad refinada de los ‘dandys’ hasta la exuberancia de las crinolinas femeninas, símbolo del volumen y la opulencia, sin olvidar la liberación que supusieron los vestidos de corte imperio, prendas que otorgaban a la mujer mayor libertad de movimiento e independencia. Maison Mesa retoma ese espíritu de cambio, proyectándolo hacia el presente con una visión contemporánea que reivindica la autonomía, la creatividad y la autoexpresión.

El universo textil de ‘The Passion of Lovers’

En esta propuesta, Maison Mesa despliega un abanico de posibilidades estilísticas que viaja desde la sastrería más clásica y revisitada hasta los vestidos etéreos y ligeros, casi flotantes. La colección se enriquece con grandes lazos y bordados de flores en punto de cruz o plumas plateadas; aplicaciones florales en satenes ligeros y bordados de lazos y lentejuelas; fallas caladas con grandes topos de organza, mikados de raya diplomática y plumeti en popelín y tul; y, por último, pedrerías y un sinfín de detalles artesanales que otorgan riqueza y singularidad.

Las siluetas juegan entre lo amplio, geométrico y estructurado, y lo más ceñido, anatómico y femenino. Destacan las mangas globo, los maxi lazos combinados con shorts, y los corpiños con faldas fruncidas, todo ello concebido para otorgar libertad de movimiento y versatilidad.

El diseñador junto a sus modelos.

En cuanto a la paleta cromática, se recorren los extremos y matices de la emoción: desde el blanco roto y el negro absoluto, hasta los delicados tonos pastel —rosas y azules—, pasando por verdes hoja, amarillos vibrantes y acentos en rojo pasión.

Complementos y colaboraciones artesanales

Maison Mesa mantiene su compromiso con la artesanía y el trabajo colaborativo, incorporando a esta colección piezas y accesorios creados en alianza con talleres y artistas como las prendas de lana merina de Perssa’m en Caravaca de la Cruz, alpargatas cosidas a mano en colaboración con Casteller, zapatos y sandalias confeccionados en los talleres de Pons Quintana en Menorca, joyas diseñadas junto a Lisi Fracchia, desde su estudio en la calle Mayor de Madrid, y bolsos artesanales de Anabella Boa, elaborados en el Barrio del Pilar.

Cada detalle suma al espíritu de la colección, que combina lo sofisticado con lo cercano, lo artesanal con lo contemporáneo, generando un diálogo de coherencia estética y emocional.

Espíritu y mensaje

‘The Passion of Lovers’ no es solo una colección: es un manifiesto creativo que reivindica un espíritu rebelde, lleno de sentimientos y sed de conocimiento infinito. Es una llamada a apostar por el autoconocimiento, la autoexpresión y la búsqueda de nuevos paradigmas sociales. Maison Mesa proclama, así, que la verdadera esencia de la moda y de la vida radica en la pasión de los amantes, un sentimiento eterno y universal.

Maison Mesa y su director creativo, Juan Carlos Mesa

Detrás de esta propuesta se encuentra el talento y la visión de Juan Carlos Mesa, director creativo de Maison Mesa. Con una trayectoria consolidada en el mundo de la moda española, Mesa es reconocido por su capacidad para conjugar tradición y vanguardia, siempre con un profundo respeto por la artesanía y la historia del vestir. Bajo su dirección, Maison Mesa se ha consolidado como una firma que apuesta por la experimentación, el mestizaje cultural y la reivindicación de la moda como herramienta de expresión artística y social. Su estilo combina teatralidad, emoción y un sello personal inconfundible que ha convertido a Maison Mesa en una de las casas más admiradas y respetadas de la escena contemporánea. Su nueva boutique, ubicada en calle de la Reina, 37, Madrid, es el epicentro de trabajo de esta firma que hace soñar a los más exigentes amantes de la alta moda.