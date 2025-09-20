Este es el original bolso 'made in Spain' que ha lucido Ana Cristina Portillo en la Fashion Week de Madrid

Los tonos tierra, con el marrón chocolate como protagonista, han sido los elegidos por Ana Cristina Portillo (31 años) para configurar un look sencillo -y con proyección de cara al otoño- en plena Fashion Week de Madrid.

La diseñadora se ha decantado por un pantalón clásico de pinsas en marrón chocolate, que ha combinado con un chaleco en beige y unas sandalias de tiras finas. Ha dado el toque final con un llamativo mini bolso, que se ha convertido en la pieza protagonista del outfit.

Se trata del modelo Prismatic de Paris/64, una pieza de ante muy suave, combinado con piel de origen vacuno e inspirado en la forma de una caja de prismáticos. Destaca por su silueta estructurada, geometría limpia y versatilidad, ya que puede llevarse como bolso de mano, siguiendo la línea de Ana Cristina Portillo, o estilo bandolera, ideal para quienes apuesten por la comodidad y busquen dar un toque más informal su look.

El tamaño es relativamente compacto. Mide aproximadamente 15×18×8 centímetros y pesa unos 365 gramos. Así, se sitúa en la categoría de los bolsos ligeros, perfectos para aquellos días en los que solo hay que llevar lo imprescindible.

Uno de sus puntos fuertes radica en la confección: pieles de origen vacuno, curtidas y trabajadas artesanalmente en España. Lo que la propia marca denomina Spanish savoir-faire.

Portillo, concretamente, ha elegido ha elegido la versión 'Ante Cacao & Brown', que apuesta por una variedad de tonos tierra, que vienen siendo tendencia desde comienzo de año y que son un must de cara a la próxima temporada de otoño-invierno. Está valorado en 349 euros y puede comprarse a través de su página web.

Fashion Week

La firma española Paris/64 ha debutado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con una propuesta única que va más allá de la pasarela: una experiencia inmersiva diseñada para celebrar la alta artesanía y la esencia de su universo creativo.

El espacio de Paris/64 se ha transformado en un recorrido sensorial que ha permitido al público adentrarse en el corazón de la marca. A través de proyecciones, escenografías y talleres en directo con sus artesanos venidos directamente de su fábrica de Illueca, los asistentes han descubierto cómo se crean las piezas de marroquinería y moda que han convertido a la firma en referente del lujo artesanal made in Spain.

Bolsos icónicos, prendas y accesorios se han presentado como auténticas obras de arte, en un entorno que ha invitado a vivirlos de cerca y comprender el alma detrás de cada puntada. Con esta acción, Paris/64 ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad, la atemporalidad y la creación responsable, ofreciendo un contrapunto consciente a la moda de consumo rápido.

La presentación en MBFW marca un nuevo capítulo para la firma, consolidando su posición en la escena de la moda nacional e internacional con un discurso claro: la verdadera modernidad está en el respeto por lo bien hecho.