Así es el exclusivo vestido de Tamara Falcó que puede ser tu mejor fichaje para los eventos de la temporada que llega

La hija de Isabel Preysler (73 años) se convierte, una vez más, en la protagonista de la noche, y no solo por ser Tamara Falcó (43), sino porque la elección de su look ha enamorado a muchas de las mujeres que mejor visten en nuestro país.

Falcó siempre destaca por sus estilismos, su forma de vestir y su buen gusto. Ahora, coincidiendo con una de las semanas del año que más le gustan a la marquesa de Griñón, ha vuelto a ser noticia. Madrid ha acogido el desfile de Carolina Herrera, celebrado en la Plaza Mayor del centro histórico, y, para conmemorar su llegada, la firma organizó una gran cena en la capital.

En dicha cena, solo unas pocas personas fueron invitadas, entre ellas Tamara Falcó, que mantiene una relación muy especial con la marca. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido su impecable estilismo y, en especial, el vestido floral que eligió, que ya es una de las obsesiones de las mujeres que mejor visten.

La hija de Isabel Preysler optó para esta ocasión por un diseño perfecto para una noche en la ópera o como invitada a un evento de tarde. Se trata de un vestido firmado por Carolina Herrera, que no está disponible en su web oficial, aunque puede encontrarse en la plataforma multimarca MyTheresa.

Es una pieza confeccionada en Estados Unidos: un vestido de corte midi realizado en seda 100 % natural y de primera calidad. Cuenta, eso sí, con un forro interior de poliéster. El diseño presenta un falso dos piezas que comienza con un top en color negro, sin mangas ni escote, ceñido a la cintura con una cinturilla fruncida en tono rosa chicle.

Vestido midi de seda. Carolina Herrera

A partir de la parte superior, el vestido se abre en una maxi falda de estampado floral, con flores en tonos rosa y rojo sobre una base negra, que conecta de manera armoniosa con el cuerpo superior. Este diseño ajusta la cintura y dibuja una silueta elegante y sofisticada, digna de la firma neoyorquina.

Lo más llamativo de este vestido es su precio: su coste original era de 3.245 euros, pero, tras el descuento del 50 % que ofrece la web multimarca, puede adquirirse por 1.622 euros, lo que lo convierte en una inversión perfecta para tu próximo evento. Además, esta pieza que luce Tamara Falcó ya se ha convertido en un artículo de coleccionista, pues se trata de un diseño que no volverá a los escaparates de Carolina Herrera.