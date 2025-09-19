El mono 'denim' que tiene Anna Padilla es el mejor recurso para ir a la oficina esta temporada

No es la primera vez que Anna Padilla (28 años) se convierte en noticia por uno de sus looks. Aunque la influencer se caracteriza por un estilo relajado y sencillo, en más de una ocasión ha acaparado titulares de los medios de comunicación gracias a sus estilismos.

Mientras la firma que comparte con su madre, Paz Padilla (55), en el mundo de la moda sigue viento en popa y su relación con su pareja atraviesa uno de sus mejores momentos, la influencer ha regresado de sus vacaciones más fuerte que nunca. Así, se ha reincorporado al trabajo, a los eventos y a las apariciones públicas.

Sin embargo, esta vez lo ha hecho de la forma más especial. Tras publicar una fotografía en sus redes sociales, ha demostrado que su estilo desenfadado y actual puede convertirse en protagonista del día a día. Un total look en denim ha sido el responsable de su repercusión.

Anna Padilla con un mono denim de Pepe Jeans. Instagram

En esta ocasión, ha elegido un diseño confeccionado con materiales sostenibles y reciclados, incluyendo viscosa, algodón sostenible y reciclado. Se trata de un mono largo, firmado por Pepe Jeans, realizado en tejido denim rígido que crea una estructura perfecta y hace que el look llame la atención. Presenta un cuello camisero que lo hace más atrevido y juvenil.

En cuanto a la estructura, las mangas largas con puños abotonados aportan un toque sofisticado, mientras que los dos bolsillos de parche, junto con la solapa en el pecho, fusionan lo urbano con lo clásico. Además, cuenta con un cierre frontal abotonado que añade la verticalidad que el diseño merece.

Mono largo denim fit regular. Pepe Jeans

Es una pieza con cinco bolsillos y pernera tipo barral, confeccionada en denim azul oscuro con efecto lavado a la piedra. También incorpora detalles en los bolsillos traseros y remaches metálicos con logos grabados, lo que lo convierte en un diseño sofisticado y actual, destinado a convertirse en objeto de deseo para las expertas en moda.

Esta creación de Pepe Jeans está fabricada con, al menos, un 20 % de materiales reciclados y otros elementos más sostenibles. Por este tipo de características, el precio de la prenda asciende a 140 euros, disponible en su página web y en tiendas físicas. Con este look, Anna Padilla transforma un conjunto aparentemente sencillo en algo más: un estilismo urbano que define a la perfección a la generación más joven, práctico y sin perder estilo.