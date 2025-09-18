Este vestido de Lourdes Montes es todo lo que necesitas para triunfar en tu próximo evento

Lourdes Montes (41 años) se convierte en la protagonista de la semana gracias a su elegancia y buen gusto. La diseñadora siempre es una de las mujeres que arrasa en los titulares de nuestro país, no solo por su matrimonio con Fran Rivera (51), sino también por su forma de combinar y elegir prendas que dan que hablar.

Montes está en uno de sus momentos más espléndidos, y así se ha mostrado en su último viaje a Marrakech, donde estuvo acompañada de su marido y de Tana Rivera (25). En este viaje, disfrutaron de una estancia en la que el escenario se llevó todo el protagonismo, además de la celebración de un amigo íntimo.

Aunque Lourdes eligió este viaje para relajarse, dejó un gran legado de looks que marcaron un antes y un después. El último de ellos, un minivestido repleto de bordados, se robó todas las miradas de la diseñadora sevillana.

Lourdes Montes con un vestido de Agua by Agua Bendita. Instagram

Lourdes Montes ha elegido para una de sus noches en la ciudad marroquí un minivestido rosa con la espalda al descubierto y mangas largas, que ha dejado una huella de alta moda en su viaje familiar. Se trata del vestido Guaba Wisteria, un diseño confeccionado en lino fresco y completamente bordado con flores y efectos geométricos de la firma Agua by Agua Bendita.

La prenda tiene un detalle que ha llamado la atención: sus mangas largas abullonadas, que aportan un toque diferente a la pieza. Además, cuenta con un elegante escote con cierre de cremallera oculta en la espalda, lo que hace que el diseño se ajuste como un guante, creando una figura mucho más femenina.

Minivestido de glicina de Guaba. Agua by Agua Bendita

Este vestido, que está totalmente bordado, se ha convertido en un éxito de ventas. Su largo mini lo hace ideal para combinarlo con zapatos de tacón alto o con sandalias planas, para lucir la belleza de las piernas. La elegancia no depende de la altura del calzado, pero sí del porte de cada persona que lleve la prenda

Esto es precisamente lo que logra Lourdes Montes, que se ha convertido en una de las mujeres más elegantes del país. Su forma de vestir le ha valido en numerosas ocasiones estar en la lista de mejor vestidas. Además, en muchas ocasiones diseña ella misma las prendas que luce, demostrando que la elegancia de la sevillana eleva cualquier estilismo, dentro o fuera de nuestras fronteras.