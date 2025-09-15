Los pantalones blancos de Anna Padilla están disponibles en Asos por menos de 10 euros

Anna Padilla (28 años) ha confiado una vez más en los looks relajados que más le gustan para dar un paseo por la capital. Desde que regresó a Madrid, la influencer ha conseguido acaparar toda la atención en las redes sociales, no solo por las fotos compartidas este verano, sino también porque es una de las creadoras de contenido que más interesan a las expertas en moda.

El mes de septiembre es uno de los favoritos de Anna Padilla, y ella lo ha compartido en sus redes sociales en varias ocasiones. Ahora, tras meses fuera de la capital disfrutando de su familia y su pareja, ha vuelto lanzando un mensaje: "Si me ves dando un paseo sola mientras me tomo un café, no sientas pena por mí; estoy exactamente donde quiero estar", ha expresado en sus redes.

Esta vez, no solo ha sido el vídeo que ha subido el que ha llamado la atención, sino también el look que ha combinado para su paseo por la ciudad. Y si hay algo que destaca, son sus pantalones: unas bermudas blancas de Zara que ya no están disponibles en la web.

El entretiempo es una de las épocas favoritas de las influencers, ya que es cuando comienzan a mostrar sus mejores looks, y no es hasta ahora que se puede ver en sus redes. En el estilismo de Anna Padilla se nota que ha esperado hasta el final del verano para lucir estos pantalones de Zara, que aportan movimiento y personalidad a su outfit.

Se trata de unas bermudas blancas con efecto denim, cortas por debajo de la rodilla, que se convierten en el aliado perfecto para los looks de entretiempo. La influencer las ha combinado con un top de punto en color marrón chocolate y unas sandalias del mismo tono con satén, rematando el conjunto con un maxibolso de tejido denim que aporta un toque chic y natural, característica de la hija de Paz Padilla.

Vaqueros capri blancos de corte suelto de ASOS DESIGN. ASOS

Aunque esta pieza de Zara ya no está disponible en su catálogo de verano, EL ESTILO la ha encontrado en la página web de ASOS a un precio increíble, convirtiéndose en una inversión perfecta para las expertas en moda: buena, bonita y barata.

El pantalón de ASOS cuesta 8 euros y es la opción ideal para replicar el look de Anna Padilla, perfecto para despedir el verano y disfrutar de un paseo por la ciudad, sola o acompañada.