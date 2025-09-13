Inés Domecq y Mó diseñan las gafas capaces de transformar un 'look' sencillo en algo memorable

Inés Domecq (43 años) está imparable. Tras el éxito del último desfile de su firma IQ Collection en los jardines del palacio de Liria, donde consiguió congregar a numerosas figuras de la alta sociedad, la diseñadora acaba de lanzar un nuevo proyecto que también dara qué hablar. Y mucho.

La jerezana ha diseñado, junto a la firma de gafas Mó, una nueva colección cápsula que celebra la elegancia contemporánea y el gusto por los detalles.

Se trata de cinco diseños ideales que homenajean a una mujer sofisticada, con carácter y mucha sensibilidad. De hecho, los modelos de las gafas reciben nombre de mujer: Valentina, Juana, Milena, Shere y Cristina.

Imagen de la campaña de la colección cápsula de gafas.

Sus siluetas, inspiradas en la esencia y la arquitectura del sur, van desde las más clásicas hasta las geométricas y oversizes con una paleta cromática en la que el negro es protagonista. Dos de los modelos también están disponibles en carey. En ambas tonalidades aparece como distintivo el símbolo de IQ collection en dorado.

"Para mí las gafas son mucho más que un complemento. Son el toque final que define una actitud. Hemos creado piezas que combinan estilo, carácter y versaitilidad, capaces de transformar un look sencillo en algo memorable", explica Inés Domec.

"Igual que un buen vestido, unas gafas bien elegidas hablan de quién eres incluso antes de decir una palabra", sentencia la diseñadora.

La propuesta, por tanto, no solo apuesta por la estética sino que también se trata de una actitud: la de quienes entienden que el estilo está tanto en el gesto como en el conjunto.

Una de las personas que mejor entiende esta es filosfía es Victoria Federica (25). Por eso, la sobrina de Felipe VI (57) ha sido la persona elegida para protagonizar la campaña, dirigida creativamente por la propia Inés Domecq y fotografiada por Chesco López.

Ha sido rodada en un palacio andaluz que evoca luz natural, calidez y elegancia sin artificos.

La colección incluye gafas graduadas.

La colección cápsula incluye también un modelo de gafas graduado. Se trata del modelo Laura, que posse lentes antireflejantes incluidas y que están disponibles también en negro y en carey. Su precio son de 109 euros.

La colección ya está disponible en la web de ambas marcas y en puntos de venta físicos. Su precio es de 69 euros para todos los modelos.