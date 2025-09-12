Vicky Martín Berrocal presume de elegancia casual con un vestido 'low cost' de Zara de menos de 26 euros

El estilo de Vicky Martín Berrocal (52 años) vuelve a ser noticia. La diseñadora y empresaria sevillana ha compartido en sus redes sociales una fotografía que no ha tardado en causar furor: un vestido marrón que está llamado a convertirse en una de las piezas más codiciadas de la temporada.

La elección no ha sido casual. La andaluza, icono de estilo en España, ha demostrado una vez más que la elegancia no está reñida con la accesibilidad.

Su capacidad para combinar prendas de su propia firma, Victoria Collection, o de grandes casas de moda con opciones low cost la hace buscar inspiraciones para sus looks casual en tiendas como Zara, donde ha encontrado un diseño elegante, bonito, y a un precio estupendo: cuesta 25,95 euros.

Vicky Martín Berrocal, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

El vestido del momento

Se trata del modelo Vestido Largo Cinturón de la firma insignia de Inditex. Un diseño en color marrón que reúne varias de las tendencias de este otoño: sobriedad, líneas depuradas y un guiño a la feminidad atemporal.

Con escote cuadrado y manga corta, aporta estructura en la parte superior, mientras que la falda, con un bajo acabado en línea evasé, añade movimiento y ligereza.

El detalle estrella lo pone el cinturón a tono con hebilla metálica, que enmarca la silueta y resalta la cintura, uno de los recursos más favorecedores en la moda femenina. La prenda cuenta además con un cierre frontal de cremallera, un detalle práctico que no resta sofisticación.

Vestido largo con cinturón, de Zara. Zara

Minimalismo con sello ganador

El éxito del vestido radica en su versatilidad. Puede funcionar como look de oficina si se combina con una americana estructurada, sandalias de tacón medio o mocasines.

Del mismo modo, con joyas llamativas y unos stilettos se transforma en un conjunto perfecto para una cena elegante.

El marrón, color protagonista de la temporada, refuerza ese aire atemporal y sofisticado. Frente al clásico negro, esta tonalidad aporta calidez y se adapta tanto a pieles claras como bronceadas. El resultado es un vestido que no solo estiliza, sino que también transmite discreción y fuerza a partes iguales.

El 'efecto Vicky'

Cada aparición de Martín Berrocal en las redes sociales se convierte en una clase de estilo. Sus más de 900.000 seguidores en Instagram aplauden su autenticidad: mezcla lo cotidiano con lo aspiracional, demostrando que las tendencias también se encuentran en prendas asequibles.

No es la primera vez que la diseñadora recurre a Zara, pero este vestido lleva implícita una reivindicación clara: la moda de calidad no tiene por qué estar ligada al lujo exclusivo.

Este vestido demuestra que, con un presupuesto ajustado, inferior a 30 euros, se puede conseguir un look digno de alfombra roja.