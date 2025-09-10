Rocío Osorno conquista el estilo urbano con una camisa de Zara perfecta para la vuelta al cole

Rocío Osorno (37 años) vuelve a demostrar por qué es un referente de estilo en España. Esta vez lo ha hecho bajo el lema de la vuelta al cole, al que la creadora se ha sumado como una de las últimas incorporaciones. Lo cierto es que se ha consolidado como una de las mujeres más influyentes de la moda para la generación digital, algo que ha venido demostrando durante años en sus redes sociales.

Aunque su estilo de vida también despierta interés, la moda es el eje de su vida diaria y que siempre comparte con sus seguidores, esté donde esté. Sus últimas apariciones no solo han reflejado cómo han sido sus vacaciones, sino también detalles de su nueva casa en la playa e, incluso, los avances en el proceso de apertura de su primera tienda física en Sevilla.

Con una combinación de sofisticación y elegancia, la influencer ha dejado claro que ocupa un lugar destacado en el panorama de la moda gracias a su estilo y buen gusto. En esta ocasión, ha llamado la atención por la camisa que eligió para llevar a sus hijos al colegio: una prenda de rayas de la nueva colección de Zara, perfecta para dar la bienvenida a septiembre.

Rocío Osorno con un blusa de rayas de Zara. Instagram

La camisa de Rocío Osorno es el ejemplo perfecto de cómo una prenda básica puede convertirse en protagonista de cualquier look. El estampado de rayas verticales no solo estiliza la figura, sino que también aporta frescura y un aire moderno a la combinación. Con un precio de 25,95 euros, esta propuesta de Zara demuestra que las tendencias más actuales pueden estar al alcance de todos.

Rocío ha combinado la camisa con unos jeans de tiro alto y un bolso granate que aporta un toque minimalista y urbano al conjunto. La manga sisa y el hombro marcado añaden estructura y dan mayor armonía en un estilismo que promete ser un éxito esta temporada.

Camisa Rayas Mangas Sisa. Zara

Además, se trata de una prenda versátil que se adapta a diferentes combinaciones. Puede llevarse abierta sobre un top básico, anudada a la cintura para un aire más relajado o cerrada con maxi accesorios para un look más sofisticado.

En definitiva, Rocío Osorno vuelve a demostrar que el éxito en moda no depende únicamente de marcas exclusivas o grandes inversiones. Su elección confirma que la clave de su estilo está en la capacidad de combinar tendencias del momento con piezas accesibles, siempre con buen gusto.