Rocio Osorno tiene la blusa sin mangas de Mango Outlet que se postula como la mejor para el entretiempo

Rocío Osorno (37 años) ha vuelto a demostrar que no hace falta complicarse para brillar en el día a día. En este momento, en el que la influencer ha retomado la rutina, sus sesiones de fotos y su trabajo tras las vacaciones, ha mostrado uno de sus fichajes de temporada.

Durante el verano, las noticias sobre la influencer giraron en torno a sus destinos de vacaciones y su viaje al Festival de Venecia, donde se convirtió en una de las más comentadas tras lucir un diseño color café que la catapultó como estrella internacional.

Parece que la vuelta a la rutina de la influencer sevillana ha sido por la puerta grande. Además, en una de sus últimas publicaciones ha dejado claro que la moda de Rocío Osorno está de vuelta. Ha conquistado a sus seguidoras con la prenda que promete ser la revolución del entretiempo: una camisa sin mangas con cremallera de algodón que ya ha causado sensación.

Rocío Osorno con una blusa de Mango Outlet. Instagram

Se trata de un diseño sencillo y versátil que pertenece a Mango Outlet, con un precio de 20,99 euros y que, aunque limitado, aún puede encontrarse en algunas de sus tiendas. El encanto de esta prenda está en su minimalismo y en la facilidad con la que puede elevar cualquier look cotidiano.

Es una pieza de corte recto, con bolsillos frontales y un tejido ligero que combina la sobriedad con la frescura de la prenda, haciéndola perfecta para esos días donde el entretiempo se convierte en el protagonista. Rocío lo ha combinado con vaqueros rectos, algo que resulta perfecto para la vida cotidiana y es una forma de ir elegante, pero es un look práctico y real.

Camisa sin mangas de algodón. Mango Outlet

Además, el detalle de la cremallera frontal aporta un aire moderno y desenfadado, que convierte a esta prenda en la alternativa perfecta a las clásicas blusas de botones. Aunque lo más destacable es que su diseño sin mangas la hace ideal para verano también, pudiéndola usar para superponer prendas en tus looks. Es la mejor temporada para llevar esta prenda de Mango que ya arrasa entre las que más saben de moda.

Con este look, Rocío Osorno confirma una vez más su capacidad para identificar prendas que se convierten en tendencia sin necesidad de recurrir a grandes diseños. El estilo de la influencer sevillana ha conseguido conquistar a todas las expertas con un básico que es un perfecto fondo de armario.