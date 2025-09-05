Emily Blunt luce gafas de marca española en su desembarco en el Festival de Cine de Venecia

Solo faltan dos días para la clausura del Festival de Cine de Venecia de 2025 pero las estrellas siguen desfilando por los canales de la ciudad italiana. Una de las últimas en desembarcar a la entrada del Palazzo del Cinema ha sido la actriz Emily Blunt (42 años).

La aclamada intérprete ha llegado junto al también actor Dwayne Johnson (53) y al director Benny Safide (39) para estrenar The Smashing Machine, una película estadounidense de drama deportivo biográfico que narra la vida de Mark Kerr, legendario luchador de MMA y campeón de UFC.

La británica ha acaparado todas las miradas con un vestido en tono baby blue de Schiaparelli, realzado con delicados detalles dorados, que no podía sentarle mejor. Sin embargo, lo más llamativo de su estilismo han sido sus gafas.

Emily se ha decantado por uno de los modelos más bonitos de Etnia Barcelona: las Groovy. Se trata de unas gafas de sol oversize con una silueta de inspiración setentera que combina montura cuadrada, bordes refinados y patillas anchas en acetato de alta calidad.

Las gafas de la actriz son de Etnia Barcelona.

Convertido en uno de los best sellers de la colección SS25, este modelo se presenta en cuatro tonalidades, aunque Emily Blunt apostó por la versión en Havana, que aporta calidez y sofisticación. Un diseño que equilibra a la perfección glamour vintage y frescura contemporánea, capaz de elevar cualquier look, desde la alfombra roja hasta el street style. Las otras tonalidades en las que se puede encontrar las gafas son rojo, negro y blanco.

Además de por su diseño, este modelo destaca por sus monturas naturales como el acetato o metal y titanium hipoalergénico; y sus lentes minerales puras procedentes de las tierras raras. Son extremadamente resistentes, según apuntan desde la web de la firma.

Su precio es de 179 euros y se pueden comprar a través de la web o de ópticas seleccionadas.

Emily Blunt ha completado su estilismo con unas sandalias de tacón cuadrado, muy cómodas, en color dorado a juego con la tonalidad de sus joyas. En el pelo se ha decantado por dejar su melena suleta con una sutiles ondas y raya en medio.

Emily Blunt junto al actor Dwayne Johnson y al director Benny Safide.

Etnia Barcelona

Etnia Barcelona fue fundada en 2001 por David Pellicer, actual propietario, aunque la tradición familiar en la óptica data de los años 50.

Su sede central se encuentra en Esplugues de Llobregat, cerca de Barcelona, y la marca mantiene una fuerte inspiración en la ciudad y su ambiente cosmopolita.

La firma diseña y produce gafas tanto de sol como de vista, conocidas por su colorido y originalidad, y destaca por la calidad de sus materiales y procesos.

La empresa tiene presencia internacional con tiendas y oficinas en ciudades como Miami, Vancouver y Hong Kong.