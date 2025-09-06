Todos los detalles del conjunto de firma española que ha enamorado a Virginia Troconis

"Septiembre no es fácil, pero yo tampoco. Septiembre no llegó en línea recta, pero no pasa nada. Las curvas también forman parte del camino". Así titula Virginia Troconis (45 años) una de sus últimas publicaciones en Instagram. Un post en el que revela cómo ha sido su comienzo del presente mes.

Más allá de la reflexión que la mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' (57) ha compartido con sus miles de seguidores en Instagram, Virginia ha sacado a la luz los detalles del estilismo por el que se ha decantado. Un conjunto que firma Alma en Pena y que se presenta como una opción ideal de cara al inminente otoño.

La venezolana ha escogido para la vuelta de septiembre un dos piezas que firma Alma en Pena, una de las marcas españolas referentes Un conjunto que destaca por su color empolvado así como por los detalles bordados.

La blusa fluida destaca por su manga corta así como el escote redondo que presenta. Confeccionada en algodón, la prenda de ropa tiene una caída crop. Una prenda disponible en la página web de Alma en Pena entre las tallas S y XL por un precio de 60 euros. Anteriormente, cabe matizar, costaba 100 euros, por lo que presenta una rebaja del 40%.

Los pantalones presentan un tiro alto, llegando a sobrepasar la zona del ombligo. Aunque no se encuentran disponibles en la web de la firma, lo cierto es que marcas como Zalando o El Corte Inglés los incluyen en su catálogo a día de hoy.

Conjunto de Alma en Pena.

Un estilismo de 10 el que ha lucido Virginia Troconis en su última publicación en Instagram. Un look en el que cada detalle se encuentra minuciosamente cuidado.

En esta línea, uno de los aspectos más destacables es el cabello de Virginia. La empresaria, así, ha lucido su pelo engominado, dejando vislumbrar los pendientes dorados por los que se ha decantado. En cuanto al resto de complementos, un reloj blanco se lleva el premio.

El calzado así como el bolso tampoco son asunto baladí. La esposa del diestro ha escogido un accesorio de mimbre en tamaño mediano que combina a la perfección con el resto del look. Sus sandalias de esparto con plataforma, por otro lado, han aportado el toque final a un estilismo con el que Virginia Troconis confirma una vez más su exquisito gusto a la hora de vestir.