Este es el vestido con el que Violeta Mangriñán despide el verano: semitransparencias y estampado 'animal print'

Violeta Mangriñán (32 años) ha vuelto a conquistar las redes sociales con un look que refleja a la perfección el espíritu de los últimos días de verano. La influencer valenciana, que siempre sabe cómo marcar tendencia con piezas únicas, lo ha vuelto a demostrar.

Con un verano repleto de planes en los que la familia y los amigos han sido los grandes protagonistas, la influencer ha llenado sus redes sociales de fotografías de cada uno de sus viajes y de los momentos vividos en su nueva casa, un lugar donde no ha dejado de mostrar su lado más personal y cotidiano.

Sin embargo, si hay algo que caracteriza a Mangriñán es su estilo a la hora de vestir. Y, para despedir el verano, la influencer ha apostado por una de sus firmas de confianza, Reina Olga, con un vestido ideal para exprimir las últimas jornadas de sol antes de dar la bienvenida al otoño, el próximo 21 de septiembre.

Violeta Mangriñán con un vestido pareo de Reina Olga. Instagram

Se trata de un diseño que combina sensualidad y sofisticación a partes iguales, perfecto tanto para llevar en la playa como en un paseo al atardecer. Confeccionado en gasa de seda pura y hecho a mano en Milán, este mini vestido sexy y semitransparente tiene un precio de 290 euros y ya es una de las prendas estrella de las playas, algo que las expertas en moda no han pasado por alto.

El vestido destaca por su escote drapeado en la parte delantera y su espalda descubierta, dos elementos que aportan un aire atrevido y provocador. Su caída vaporosa realza la silueta de forma natural, aunque lo más llamativo es su estampado animal print. La influencer ha elegido una versión en cebra, de corte mini, que ha combinado con un diseño de Christian Dior en las mismas tonalidades.

Vestido carioca. Reina Olga

El vestido firmado por Reina Olga tiene una versatilidad que lo convierte en un imprescindible de fondo de armario y que se puede llevar en cualquiera de las temporadas estivales. La influencer lo ha elegido para cerrar la temporada, pero todo apunta a que en la próxima volverá a ser uno de sus básicos. Es perfecto para combinarlo con sandalias de tacón y accesorios sofisticados, o incluso con un bikini debajo y unas sandalias planas para un look más relajado.

Con septiembre avanzando y las temperaturas comenzando a descender poco a poco, looks como el de Violeta Mangriñán se convierten en la inspiración perfecta para quienes quieren despedir el verano con estilo. Una prenda que confirma, una vez más, el olfato infalible de la influencer a la hora de adelantarse a las tendencias.