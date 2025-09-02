Sassa de Osma apuesta todo al marrón y se lleva el premio a la mejor vestida con este bolso y estos pantalones de rayas

Aunque son muchos los que se niegan a asumirlo, lo cierto es que la cuenta atrás para despedir el verano ya ha comenzado. En poco más de dos semanas, la época estival habrá llegado oficialmente a término.

Atrás quedarán las piezas de baño y monos y vestidos cortos. En su defecto, el armario volverá a verse repleto de numerosas prendas de ropa de entretiempo. Si hay un color que abunda en la inminente época otoñal es el marrón.

Sassa de Osma (37 años), la esposa del príncipe Christian de Hannover (40), ha demostrado recientemente que sabe adaptarse a la perfección a cada temporada del año y ha compartido una idea de estilismo con sus miles de seguidoras que todas querrán copiar.

Nadie puede poner en duda que la peruana tiene un estilo más que marcado. Así lo ha vuelto a demostrar en uno de sus últimos stories de Instagram. En la fotografía, De Osma aparece ataviada con una camiseta básica blanca, unos pantalones de rayas y un bolso que da el toque final a su look.

Sassa de Osma, en un 'story' de Instagram.

Como suele ser habitual, Sassa ha compartido los detalles de su estilismo, añadiendo las marcas que firman sus prendas de ropa. Un outfit en el que ha apostado todo al marrón y, una vez más, ha dado una estupenda lección de estilo y personalidad.

Los pantalones de rayas pertenecen a la firma La Veste, una de las marcas a la que más ha recurrido en los últimos meses. Destacan, entre otros aspectos, por su tiro alto y los bolsillos en la parte delantera. Una serie de características que hacen de ellos una opción especial y distinta a cualquier otra similar.

El marrón es uno de los colores por excelencia del otoño. Sin embargo, desde la página web de la firma ofrecen el mismo modelo en hasta siete colores distintos. De ahí que no haya excusa para hacerse con los pantalones que ha lucido Sassa de Osma. Además, están disponibles por 180 euros entre las tallas XS y XL.

Siguiendo por la línea del marrón, la influencer y empresaria ha dado el toque final a su estilismo con un bolso de Moi & Sass, la firma de bolsos que regenta la propia Sassa de Osma con Moira Laporta desde 2018.

El modelo de nuera de Ernesto de Hannover pertenece a la nueva colección de la marca. Bajo el nombre Tulip, el complemento de Sassa está diseñado cuidadosamente sin herrajes, lo que lo hace versátil y fácil de combinar.

Hecho a mano en suave piel de becerro y forrado con nuestra gamuza característica, es posible hacerse con él a través de la página web de Moi & Sass por 350 euros.