Anita Matamoros apuesta por el minivestido azul de Zadig & Voltaire que marca tendencia para el día y la noche

Anita Matamoros (25 años) se ha convertido en una de las influencers españolas más seguidas de su generación. Con un estilo fresco, atrevido y versátil, la hija de Kiko Matamoros (68) y Makoke (55) ha sabido construir una identidad propia dentro del universo fashion, diferenciándose de otras creadoras de contenido.

Sus looks, siempre cuidados y pensados para realzar su personalidad, reflejan una mezcla perfecta entre tendencias y básicos que funcionan en cualquier armario.

En sus redes sociales, Anita suele compartir propuestas que no tardan en convertirse en fuente de inspiración para sus seguidoras.

Anita Matamoros con un vestido de Zadig&Voltaire. Instagram

Esta vez, la joven ha sorprendido con un estilismo que tiene como protagonista una pieza que bien podría definirse como un fondo de armario atemporal: un minivestido azul de Zadig & Voltaire confeccionado en satén.

Una elección que confirma su gusto por las prendas que combinan sofisticación con un toque desenfadado.

El vestido, valorado en 250 euros, ya no se encuentra en la tienda oficial de Zadig & Voltaire, pero aún puede conseguirse en plataformas de segunda mano, donde se ha convertido en un auténtico objeto de deseo. Además, lo ha combinado con un bolso de Maje París, que complementa a la perfección.

El azul intenso elegido por la marca resalta el bronceado y favorece a todo tipo de pieles, lo que lo convierte en una pieza perfecta tanto para un evento nocturno como para un plan diurno con el calzado y los complementos adecuados.

Lo más interesante del estilismo de Anita es la manera en que ha sabido adaptar un vestido de fiesta a un contexto más urbano. Siguiendo la línea de las tendencias actuales, lo combina con accesorios relajados y calzado casual. El resultado es un look equilibrado y juvenil que transmite modernidad.

Vestido satén azul. Zadig&Voltaire

Este tipo de combinaciones ponen al descubierto el estilo camaleónico de Anita Matamoros, quien sabe jugar con las prendas y adaptarlas a distintas ocasiones. La influencer demuestra así que no es necesario reservar un vestido satinado únicamente para eventos especiales, sino que también puede funcionar en estilismos de día si se combina bien.

Con este look, Anita Matamoros confirma por qué es una de las referentes de moda más seguidas de su generación.

Su apuesta por el minivestido azul de Zadig & Voltaire no solo refuerza la tendencia del satén como tejido protagonista de la temporada, sino que también muestra que las piezas icónicas pueden reinventarse en clave actual y accesible. Una lección de estilo que muchas querrán imitar.