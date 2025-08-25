Paula Echevarría conquista el verano con el conjunto ibicenco más chic y sofisticado de Charo Ruiz Ibiza: todos los detalles

Paula Echevarría (47 años) lo ha vuelto a hacer. Una vez más, la actriz asturiana se ha convertido en la embajadora indiscutible del estilo ibicenco, un concepto de moda que año tras año reivindica, entre otros aspectos, la sofisticación mediterránea a la que todos aspiran.

La actriz de Velvet, ahora, ha vuelto a demostrar su exquisito gusto por la moda con un vestido corto blanco salpicado de bordados y encajes de Charo Ruiz Ibiza. Una absoluta reverencia al lujo relajado y característico de la isla pitiusa.

El look que Echevarría ha escogido reúne todas las características para un modelo ibicenco de 10. Está formado por un color blanco impoluto así como tejidos ligeros que hacen de esta prenda una pieza de lo más versátil. Un vestido ideal para ir al chiringuito o deslumbrar en cualquier playa del mar Mediterráneo.

El bordado es el nuevo print y el encaje. Nada es casualidad en la elección de la asturiana: sandalias de cuña marrón para darle altura sin sacrificar la comodidad, bolso mini de Louis Vuitton para romper con el blanco absoluto y pendientes maxi que ponen el broche de oro a su estilismo veraniego.

Echevarría ha compartido su elegante y acertado estilismo en Instagram. Tal y como demuestra Paula, el made in Spain es una declaración de intenciones: atesora la libertad, la ligereza y el buen gusto en cada costura.

El fenómeno Echevarría funciona también fuera de las redes. Es la democratización del glamour en clave made in Spain, algo que no sólo inspira a las marcas nacionales sino también a toda una generación que quiere sentir el poder de la moda como Paula. Ella reinventa el clásico ibicenco y lo convierte en una tendencia cíclica que se renueva con cada verano, siempre fresca y con un toque actual.

No en vano, Ibiza tiene en la moda adlib su corazón y Paula, en este caso, parece la musa absoluta de esa libertad que se respira en la isla: vestidos etéreos, complementos pensados para disfrutar y una elegancia sencilla que conquista incluso a quienes prefieren lo urbano.

La última colección de Charo Ruiz Ibiza se convierte, por mérito propio, en la fantasía de armario de quien busca personalidad sin excesos y eleva la sofisticación sin perder la frescura. Paula lo lleva al siguiente nivel, recordando que el estilo es una actitud y que, a veces, basta un vestido sencillo y accesorios.