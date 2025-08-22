Eugenia Martínez de Irujo marca tendencia con su blusa de estilo 'boho' y étnica, hecha en seda y 100% artesanal

Eugenia Martínez de Irujo, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Eugenia Martínez de Irujo (56 años) ha vuelto a dar una brillante lección de estilo personal. La aristócrata, reconocida como icono de la naturalidad y la frescura en el vestir, ha elevado la fiebre boho-chic.

Ha lucido una de las piezas más codiciadas de la temporada: una blusa súper fresca y de estilo bohemio realizada en seda roja.

Se trata de la blusa Panamá Edición Limitada, de la firma Gypsy Truck, una prenda con alma que ha cautivado sus seguidores de Instagram.

Eugenia Martínez de Irujo, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Con un precio de 115 euros, este diseño rinde homenaje a la vestimenta tradicional de la comunidad Kuna Yala, ubicada en el litoral panameño.

Su patrón se distingue por el intrincado bordado artesanal que decora el escote, el dobladillo y las mangas. Un trabajo realizado con la minuciosidad que exige la auténtica artesanía.

La tela, fluida y vaporosa, convierte la prenda en una aliada indispensable para los días estivales, realzando cualquier conjunto con sofisticación y un punto desenfadado.

Blusa de seda inspirada en la vestimenta tradicional de la comunidad Kuna Yala de Panamá. Con un intrincado bordado artesanal en el escote, el dobladillo y las mangas, esta tela fluida y vaporosa la convierte en la prenda perfecta para tus looks más veraniegos.

Este diseño, que parece flotar en cada movimiento, va mucho más allá de una simple declaración de moda: conecta con la tradición, enaltece la singularidad y aporta un toque de color vibrante exactamente en el espíritu boho que define a Eugenia en sus estilismos.

Eugenia Martínez de Irujo, con una blusa de la firma Gypsy Truck. Gypsy Truck.

The Gypsy Truck: más que moda

La firma que firma esta joya textil tiene una historia y un enfoque muy particulares. The Gypsy Truck surge como reflejo de la visión personal de su creadora. Es una marca que no sigue modas ni tendencias, y ofrece productos diseñados para la mujer actual, sin importar su edad.

Una marca "gitana" que promueve ediciones limitadas, diseños únicos y extraordinarios, y que se caracteriza por su pasión por las telas vintage, antiguas y únicas. Desde piezas de artesanía a estampados coloridos. Todo ello con una elevada calidad y un notable gusto por los detalles.

En sus colecciones, Gypsy Truck apuesta por la diferencia y la exclusividad, huyendo del lujo masivo para reivindicar prendas especiales, llenas de vida y diseñadas para mujeres que buscan un extra de elegancia, autenticidad y color.

Cada edición limitada asegura no solo una prenda inédita, sino también la experiencia de llevar algo irrepetible.

El poder del boho contemporáneo

Que Eugenia Martínez de Irujo apueste por la firma Gypsy Truck no es casualidad: su estilo celebra la libertad, el eclecticismo y la alegría de vivir.

Todos ellos son valores que la firma defiende a través de cada puntada. La blusa Panamá, con su aire bohemio y su explosión de color, se convierte así en símbolo de un estilo sin fronteras para este verano. Quien la lleva, sencillamente, no pasa desapercibida.