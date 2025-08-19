Nuria Roca conquista Cádiz durante sus vacaciones con un vestido de corte evasé que estiliza la figura

Hay mujeres que no se visten, se expresan a través de la ropa. Nuria Roca (53 años) es una de ellas. Este verano, la presentadora ha vuelto a demostrar que el estilo no entiende de edad ni de etiquetas, sino de actitud.

Y lo ha hecho desde Cádiz, donde ha compartido en sus redes sociales una imagen que es pura inspiración: ella, radiante, luciendo el vestido Josephine Cosmos de la firma española BO STAR. Un diseño que no solo potencia el bronceado, sino que parece bailar con el viento.

El modelo elegido por Nuria es una oda al verano sofisticado. Con un estampado en tonos verdes que recuerda a los jardines de Monet y a las olas de la costa gaditana, el vestido Josephine Cosmos es largo, fluido y con un escote en V que enmarca el rostro con delicadeza.

Nuria Roca, durante sus vacaciones en Cádiz.

Las mangas amplias aportan ese toque de opulencia relajada que tanto gusta a Nuria, mientras que el corte evasé estiliza la figura y le confiere un movimiento lánguido, casi cinematográfico.

La pieza, confeccionada en tejido satinado, pertenece a una colección limitada de BO STAR, firma que apuesta por diseños atemporales y con alma. Y lo mejor: está de rebajas. De 205 euros ha pasado a 125, convirtiéndose en ese capricho accesible que puede elevar cualquier fondo de armario.

Nuria lo ha combinado con un capazo de rafia de la firma Mauska, sandalias de tacón ancho en tono cuero y un recogido desenfadado que deja al descubierto su sonrisa y su bronceado dorado.

El look, pensado para una cena con amigos en la costa, podría funcionar igual en una boda de tarde, una escapada al norte o una reunión informal en Madrid. Porque si algo tiene este vestido es versatilidad.

El vestido de Nuria Roca.

Lo curioso es que Nuria ya había lucido este mismo modelo en otra versión de estampado durante sus días por el norte. En Santander, lo llevó con sandalias planas y un bolso de mano, demostrando que el Josephine es ese comodín que se adapta al entorno sin perder personalidad.

En ambas ocasiones, el vestido ha sido protagonista absoluto de sus publicaciones, acumulando miles de likes y comentarios que celebran su estilo fresco, elegante y sin esfuerzo.

Más allá del diseño, lo que enamora del universo estilístico de Nuria Roca es su coherencia. Ella no sigue tendencias, las interpreta. Apuesta por firmas españolas, por tejidos de calidad y por piezas que cuentan historias.

BO STAR, la marca detrás del vestido, es una de esas firmas con filosofía slow fashion que reivindican la moda como arte y como permanencia.

Y Nuria, con su elección, se convierte en embajadora natural de esa forma de vestir con conciencia.

Este verano, Nuria Roca no sólo ha brillado en Cádiz. Ha vuelto a recordarnos que el estilo no está en lo que llevas, sino en cómo lo llevas. Y el vestido Josephine Cosmos es, sin duda, una extensión de su personalidad: elegante, libre, y con ese toque de alegría que convierte cualquier día en una celebración.