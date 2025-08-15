Copia el 'look' de Paula Echevarría en Marbella: de estilo ibicenco y 'made in Spain'

Paula Echevarría (48 años) ha vuelto a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de estilo en nuestro país. En su última escapada a Marbella, la actriz y embajadora de moda ha apostado por un look fresco, veraniego y cargado de sofisticación, que ha conquistado a sus seguidores en Instagram.

Después de celebrar su 48 cumpleaños por todo lo alto, Echevarría ha decidido no bajar el listón y dejar sus mejores looks en las playas de Marbella, además, con una de sus firmas de confianza, Charo Ruiz Ibiza. La pieza clave es un vestido de la reconocida firma, que tiene como sello la excelencia del estilo mediterráneo más chic.

El diseño que ha elegido, ya agotado en la web, reúne todas las claves de la moda estival: un corte favorecedor, detalles románticos y ese aire bohemio que tanto identifica a la marca. Paula lo ha combinado con accesorios sencillos, dejando que el vestido hablara por sí solo. El resultado fue un estilismo perfecto para una tarde de paseo por el casco histórico marbellí.

Paula Echevarría en Marbella con un diseño de Charo Ruiz Ibiza. Instagram

Aunque la prenda original ya no está disponible, la firma propone una alternativa igual de espectacular: el vestido Iraso. Este diseño comparte la esencia del look de Paula y está pensado para convertirse en un imprescindible de verano.

Confeccionado en algodón 100% estampado, ofrece un tacto suave y ligero, ideal para soportar las altas temperaturas sin perder un ápice de estilo. Su silueta en A es uno de sus grandes atractivos, ya que favorece a todo tipo de cuerpos.

El escote en V aporta un punto de sensualidad muy sutil, mientras que las aberturas laterales en la falda añaden movimiento inigualable a cada paso. Es, sin duda, el tipo de vestido que se adapta tanto a un evento especial como a un plan relajado en la costa.

Vestido Iraso. Charo Ruiz

Para recrear el estilismo de Paula, basta con seguir su estilo: apostar por complementos discretos que potencien el vestido. Unas sandalias planas doradas o de cuerda, un bolso de mano de fibras naturales y unas gafas de sol de gran tamaño son el trío ganador para conseguir ese aire relajado pero impecable.