Violeta Mangriñán confirma que este es el bañador que más estiliza este verano y también lo tiene Rocío Osorno

Violeta Mangriñán (31 años) vuelve a demostrar su olfato infalible para detectar las tendencias más potentes del verano. En uno de sus últimos posados en redes sociales, la influencer ha apostado por un sofisticado bañador de Calzedonia que combina estilo, sensualidad y comodidad a partes iguales.

Una pieza en blanco y negro que no solo realza la silueta, sino que también añade un aire retro irresistiblemente elegante. La valenciana ha posado frente al espejo con este diseño estructurado que, por su corte y juego de volúmenes, consigue ese efecto silueteado que muchas buscan en su ropa de baño.

Se trata de una elección que no ha pasado desapercibida, no solo por su estética, sino porque también forma parte del armario de otra referente del estilo español: Rocío Osorno (37).

Violeta Mangriñán con un bañador de Calzedonia. Instagram

Esta coincidencia entre dos de las creadoras de contenido más potentes del país no hace más que confirmar lo que ya se sospechaba: este bañador es uno de los grandes favoritos del verano 2025. Y no es para menos, porque reúne todos los ingredientes para convertirse en el comodín perfecto para cualquier escapada de playa o jornada de piscina.

El diseño pertenece a la colección de baño de Calzedonia para esta temporada y destaca por su estructura pensada para favorecer la figura femenina sin renunciar a la comodidad. El cuerpo incorpora copas con relleno ligero y aros integrados, lo que garantiza una sujeción firme pero cómoda.

Los tirantes finos y ajustables completan el patrón, permitiendo una adaptación perfecta al cuerpo. Uno de los puntos fuertes de este bañador es el efecto visual que crea su construcción: el refuerzo en la zona del pecho aporta una sensación de superposición muy favorecedora, que define la silueta de manera sutil pero efectiva.

El contraste entre el blanco predominante y los laterales en negro potencia ese efecto estilizado, al tiempo que aporta un toque sofisticado de inspiración vintage.

Bañador Con Relleno Double Bikini. Calzedonia

En la parte trasera, el bañador mantiene la elegancia con una braguita de corte clásico y un discreto cierre con cordón fino. Un detalle que permite libertad de movimiento sin comprometer la estética general del look, pensado tanto para tomar el sol como para un paseo frente al mar.

En definitiva, Violeta Mangriñán ha vuelto a poner el foco en una de esas piezas que lo tienen todo: diseño, funcionalidad y estilo. Si Rocío Osorno ya lo había validado, ahora con esta publicación de Violeta queda claro que este bañador se ha ganado el título de prenda estrella del verano.