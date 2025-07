Ana Boyer confirma que el 'Little Black Dress' es un 'must' del armario con un vestido de punto de Sézane

El Little Black Dress (LBD) es un imprescindible en el armario de cualquier mujer. Es una pieza versátil y atemporal que, por más que pasen los años, siempre deslumbra. Bien lo confirmaba hace unos días Ana Boyer (36 años), tras acudir al concierto de su hermano Enrique Iglesias (50) en Gran Canaria. Para la ocasión, como reveló en varias publicaciones compartidas en Instagram posterior al show, la socialité apostó por el clásico mini vestido negro que no pasa de moda y resuelve cualquier look.

Ana Boyer, concretamente, eligió el vestido 'Judith' de Sézane, la firma francesa que se ha convertido en una de las favoritas de famosas e influencers y que hace unos meses regresó a España con una tienda en Madrid ubicada en plena Milla de Oro.

Sobre el modelo, es un vestido corto de punto, cuello cuadrado, tirantes anchos y ceñido al cuerpo. Un diseño que cumple a la perfección con las características del Little Black Dress: una prenda sencilla y glamourosa convertida en un símbolo de elegancia. Una moda que se remonta a 1926, cuando el número de octubre de Vogue USA publicó un boceto de un mini vestido negro firmado por la mítica Coco Chanel.

La firma lo ha confeccionado desde la talla XS hasta la XXL, aunque desde la web apuntan que quedan pocos en stock. Su precio es de 120 euros.

La marca francesa también lo ha diseñado en verde oliva. No obstante, el negro es un must que no puede faltar en ningún fondo de armario. Además, por su tono, puede combinarse con un sinfín de complementos y accesorios. Todo dependerá del tipo de estilismo que se desee conseguir: clásico, arriesgado, sporty chic...

Ana Boyer, en el concierto de Enrique Iglesias, se decantó por un look clásico y cómodo. No arriesgó demasiado y eligió como calzado unas sandalias planas en color negro, un bolso a tono que llevó tipo bandolera.

Para romper con el total black, la hija de Isabel Preysler (74) apostó por un llamativo collar en dorado de Rabat, firma de la que es embajadora. En cuanto a las joyas, Ana Boyer también sumó algunas pulseras y eligió unos pendientes sencillos.

Respecto al beauty look, siguiendo su línea, optó por un maquillaje básico en tonos tierra. Como peinado, dejó su melena suelta y con unas ligeras ondas. Un estilismo muy propio del verano e ideal para el ambiente de playa en el que se encontraba.