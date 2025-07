Suma a un top blanco unos pantalones vaqueros de tiro bajo y tendrás un 'look' de 10: palabra de María F. Rubíes

"Mis vibes de hoy". Así titula María Fernández-Rubíes (33 años) una de sus últimas publicaciones en Instagram. Un post en el que la influencer se muestra bailando al son de Conexión psíquica, la canción de Aitana (26) que forma parte de Cuarto azul, su último álbum.

No ha sido el baile de la creadora de contenido lo que más ha llamado la atención a sus seguidores. En este sentido, Frubies ha compartido los detalles de su estilismo. Un atuendo que se presenta como una opción ideal de cara a la época estival.

Un top blanco es siempre una apuesta segura. Y más si cuenta con algún detalle distinto como el de María. En concreto, la creadora de contenido se ha decantado por una camiseta sin mangas en color blanco. Se trata de una prenda de ropa que firma Nicoli. ¿Su precio? Es posible hacerse con ella actualmente por 17,99 euros. Antes, cabe apuntar, costaba cerca de 30.

La firma Nicoli parece haberse convertido en un must en el armario de verano de María Fernández-Rubíes. Así, la influencer se ha hecho con unos pantalones vaqueros de la marca. Se trata de un modelo que destaca por su tono azul medio y los bordados de tachuelas que presenta en la cintura.

En esta ocasión, los pantalones vaqueros de Frubies son de la nueva colección y no se encuentran rebajados. No obstante, tienen un precio de 69,90 euros y se diferencian de cualquier otro modelo por el tiro bajo y los detalles en los bolsillos. Es posible hacerse con ellos entre las tallas 32 y 40.

Consciente del calor que acontece en buena parte del país desde hace unas semanas, María ha dejado a un lado las zapatillas deportivas y se ha subido a unas sandalias de Mango. Un calzado transparente estilo cuña que se encuentra disponible en la web y en tiendas físicas por 149,99 euros. Sin embargo, cierto es que varias son las tallas que están ya agotadas.

Al igual que en la mayor parte de los looks, los complementos aportan el toque final y pueden dar un giro de 180 grados al outfit. Así lo ha demostrado Fernández-Rubíes, quien ha añadido a su estilismo un bolso tamaño pequeño de Louis Vuitton y un collar de Pandora. En cuanto al maquillaje, la influencer ha optado por un make up, no make up y únicamente se ha aplicado un pintalabios de Khy Cosmetics.