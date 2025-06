Este vestido de Rocío Osorno es el más bonito y todas las invitadas querrán llevarlo este verano

Dicen que la invitada perfecta no existe; sin embargo, Rocío Osorno (37 años) está entre las candidatas a mejor vestida del año, del verano y de cualquier evento al que asista. La influencer cuida cada uno de los detalles en todos sus looks, y no es la primera vez que sorprende con un vestido de invitada que todas las expertas quieren en su armario.

La sevillana se ha visto envuelta en una pequeña polémica que afectaba a su marca en las últimas semanas. Sin embargo, después de que ella misma aclarase que las quejas de sus clientas son de hace muchos años y que, ahora, las cosas han cambiado en su firma, ha defendido con firmeza cada uno de los diseños propios de Rocío Osorno Studio.

Tanto es así que la influencer ha elegido un diseño de rayas para un evento en Madrid y se ha convertido en una auténtica revolución. Rocío ha confesado en sus redes que es la primera vez que realiza un diseño con rayas, ya que es muy complicado conectar este tipo de estampado con los patrones. ¿El resultado? Un impecable vestido de rayas multicolor, ideal para todas las bodas del verano.

Rocío Osorno con el vestido Tarifa de Rocío Osorno Studio. Instagram

Este diseño parece estar inspirado en los atardeceres de verano en las playas de Tarifa. De hecho, ese es el nombre que ha recibido: vestido Tarifa. Una creación que tiene una única premisa: potenciar el bronceado de quien lo lleve y convertirla en la mejor vestida.

El vestido en cuestión es un diseño largo, confeccionado en tejido de lino con rayas multicolor y detalles en el escote que contrastan con el resto del vestido. La terminación incluye un favorecedor escote tipo halter, y desde el estudio de la influencer han optado por un cierre con botones forrados en el mismo tejido, para lograr un acabado aún más elegante.

Rocío Osorno con el vestido Tarifa de Rocío Osorno Studio. Instagram

Aunque, en muchas ocasiones, lo más importante está en el interior del vestido: el revestimiento y el forro, que en este caso es completo y está cerrado con una cremallera trasera que ajusta la prenda al milímetro.

El resultado es un diseño único, especial y perfectamente ceñido a la figura. Esta creación de Rocío Osorno realza la silueta y aporta movimiento en el bajo de la falda, elevando el diseño con cada paso.

Esta prenda, hecha a medida en España y con un plazo de entrega de hasta 20 días en caso de encargo, tiene un coste de 280 euros. Un diseño de invitada que puede convertirse en el más viral del verano y que cualquier experta en moda querría tener en su armario para brillar en cualquier evento veraniego.