Eugenia Osborne tiene el look perfecto para un "verano con flow y cero complicaciones"

"Verano con flow y cero complicaciones. Este look de Algo Bonito es justo lo que me apetece: tejidos ligeros, diseño con rollo y ese punto natural que me encanta", ha posteado, en las últimas horas, Eugenia Osborne (38 años) en su Instagram junto a un dos piezas que te enamorará.

Eugenia ha vuelto a conquistar Instagram con un estilismo que resume a la perfección el espíritu del verano: fresco, elegante y con sello español.

La influencer y empresaria ha compartido con sus seguidores un conjunto de la firma Algo Bonito, demostrando una vez más su habilidad para combinar comodidad y tendencia sin esfuerzo.

El protagonista del look es un top de punto de seda con un original estampado de manchas en marrón sobre fondo claro. Su diseño con escote halter fruncido y cuello subido aporta un aire sofisticado y moderno, ideal tanto para un paseo por la ciudad como para una cena al atardecer.

Y lo mejor: su precio es de 24,99 euros, una opción asequible sin renunciar al estilo. Eugenia ha combinado el top con unas bermudas fluidas, también de Algo Bonito, que aportan equilibrio al conjunto.

El conjunto que ha lucido Eugenia Osborne.

Estas bermudas de 29,99 euros y son la prenda comodín del armario estival. Este conjunto no sólo refleja el gusto de Eugenia por la moda made in Spain, sino también su capacidad para adaptar las tendencias a su estilo personal.

Con más de 240 mil seguidores en Instagram, cada una de sus publicaciones se convierte en una fuente de inspiración para quienes buscan looks reales, ponibles y con personalidad.

Sobre Algo Bonito

Algo Bonito se ha consolidado como una de las firmas de moda más queridas del panorama español gracias a su propuesta fresca, accesible y con identidad propia. Fundada en Madrid, esta marca ha sabido conquistar a miles de mujeres con un estilo que combina lo casual y lo sofisticado.

Para ello, apuesta por prendas versátiles que se adaptan a cualquier momento del día. Definida por su CEO, Marcos Fernández, como una marca "sencilla, alegre y cercana", Algo Bonito se inspira en la filosofía slow fashion, apostando por diseños atemporales y cómodos que no renuncian a las tendencias.