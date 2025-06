Ana Obregón da comienzo al verano con este vestido de flores de inspiración mediterránea

Ana Obregón (70 años) es muchas cosas: actriz, bióloga, presentadora, símbolo de una generación… pero, por encima de todo, es un icono. Ana tiene una luz que no se apaga, que brilla con fuerza en cada aparición pública, y que esta semana ha vuelto a iluminar los pasillos de Antena 3 con su carisma inconfundible.

Invitada al programa Y ahora Sonsoles, Ana ha vuelto a demostrar que sigue siendo un referente del estilo en nuestro país, combinando elegancia, color y una naturalidad que la hacen única. La colaboradora irradia vitalidad con cada gesto y ha sabido consolidar una imagen icónica a lo largo de las décadas.

Fiel a su esencia alegre, femenina y optimista, Ana apuesta por looks que no solo le favorecen, sino que también transmiten ese espíritu veraniego y mediterráneo que tan bien la define. Y esta vez, lo ha hecho apostando por una de las firmas españolas más trendy de las baleares: Charo Ruiz Ibiza.

El vestido elegido por Obregón no podía ser más acertado. Se trata del modelo Ambar, una de las piezas más románticas y vistosas de la colección de la diseñadora ibicenca. Con un precio de 590 euros, este maxi vestido está confeccionado en un delicado voile de algodón estampado, con grandes flores en tonos fucsias y rojos que recuerdan a una acuarela viva sobre fondo negro. El resultado es un diseño vibrante que acapara todas las miradas sin necesidad de filtros.

La silueta del vestido Ambar está pensada para favorecer a la figura: el cuerpo entallado con escote corazón, rematado con una fina puntilla negra, realza el pecho y el cuello de manera sutil pero muy femenina. La falda, compuesta por paneles que aportan movimiento, acompaña cada paso con un vaivén ligero y romántico.

Vestido largo ambar. Charo Ruiz

Ana lo ha llevado sin complementos excesivos, permitiendo que el vestido hablara por sí solo. Solo ha añadido una pulsera roja a juego y unas alpargatas negras con cuña que aportan un aire fresco y relajado. Es un diseño ideal para una tarde de junio.

El vestido Ambar no solo es un guiño a la feminidad que tanto representa Charo Ruiz, sino también una prenda que celebra el color, la alegría y el poder de sentirse bien. Que Ana Obregón lo luzca con tanta seguridad y encanto no hace más que confirmarlo: no hay edad para brillar, ni reglas cuando se trata de estilo propio.