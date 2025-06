Alerta tendencia: las botas de fútbol ya no son solo cosa de chicos

La influencia del fútbol en la moda es evidente. Cada día explora nuevos caminos estilísticos que representen el orgullo futbolero, y en esa estela, firmas de deporte, empresas de moda y estilistas dan un triple salto mortal para posicionar las botas de tacos en la calle, para pisar asfalto.

Una tendencia que va a más desde que la cantante Rosalía (32 años) apareció en la previa de la Gala Met con unas botas de fútbol blancas con tacos en verde fluorescente combinadas con falda larga con volumen y camiseta ceñida con el mensaje "Protec me from what I want" (Protégeme de lo que quiero).

El hashtag #bootsonlysummer en Tik Tok acumula más de 28 millones de publicaciones en las que se ve cómo la gente mezcla su ropa del día a día con las botas de fútbol.

Una mezcla atrevida y rotunda con la que se instala un nuevo concepto de estilo vinculado al deporte. Puede resultar cómodo o no, puede gustar o no, pero la tendencia ya está en la calle.

"Las zapatillas de fútbol sala se llevan desde hace tiempo, en los 90 arrasaron las Samba, pero las botas de tacos me llaman poderosamente la atención", dice la estilista y experta en moda Pepa Fernández.

"Andar con botas de fútbol por el asfalto no resulta nada cómodo" dice Valentina, estudiante de primero de Bachillerato, de 16 años, que juega al fútbol en su colegio.

"Creo que más que una moda es sencillamente postureo, resulta muy visual para mostrarla en redes, pero es poco práctica", añade Valentina, quien aclara que caminar con tacos es incómodo y peligroso, resbala mucho, además se estropean los tacos.

Sin embargo, para la psicóloga y jugadora de fútbol Candela Fornieles esta tendencia va más allá de lo estético, "tiene un componente social que defiende que el fútbol no solo es cosa de chicos".

El auge del fútbol femenino, más desde el Mundial, "ha desencadenado el orgullo de lucir camisetas, bufandas y gorras del equipo favorito, equipación a la que se suman ahora las botas de taco", añade Fornieles.

"Es una tendencia que cruza la frontera entre la moda y el deporte", dicen a EFE desde Krack, empresa de zapatería familiar de Pontevedra, que aclara que una cosa son las botas de tacos y otras el calzado inspirado en las botas de fútbol.

El uso de este calzado va cada día a más. EFE

Diseñados por Pablo Bosch, la firma ha lanzado zapatos de tacón y bailarinas, y ambas propuestas, fabricadas en piel, están disponibles en negro, blanco y plata, combinando siluetas urbanas con acabados que evocan el césped, las gradas y los vestuarios.

En esta nueva ola futbolera, regresa con fuerza la estética de los 2000, década en la que el centrocampista David Beckham (50) puso de moda las zapatillas con lengüetas 'oversize' como se ven en el modelo 'Liberty Soccer' de la firma Buffalo.

Este fenómeno empezó a despuntar hace años, cuando el diseñador David Delfín en 2016 subió a la pasarela de Madrid una colección inspirada en la selección de fútbol de España.

En 2020 Balenciaga incluyó en su colección zapatillas de fútbol y la firma Puma anunció también su retorno de la mano de la cantante de Barbados Rihanna.