Mónica Cruz desvela cuáles son sus imprescindibles para cuidar la piel de cara al verano

Aunque las temperaturas no estén acompañando este mes de mayo, lo cierto es que queda tan solo un mes para que de comienzo el verano. La que es, sin duda, una de las estaciones favoritas de mucha gente ya asoma por la esquina; y uno de los primeros retos a los que hay que enfrentarse, desde el punto de vista estético y de la belleza, es el cuidado de la piel.

Lo sabe bien Mónica Cruz (48 años), quien confiesa que en su juventud ha hecho "auténticas barbaridades" para conseguir ese bronceado al que muchas mujeres, y también hombres, aspiran. "De jovencita he hecho muchas locuras y burradas para ponerme morena", asegura la actriz durante el evento de presentación de la novedades de Clarel, de la que es embajadora.

Ahora ya no se la juega y ha tomado conciencia de la importancia de protegerse frente a los efectos negativos del sol. Por eso, no ha dudado en participar de la verbena organizada por esta empresa líder en proximidad de belleza y cuidado personal. Y es que desde Clarel han recreado las tradicionales fiestas de los pueblos para presentar su campaña de solares.

La actriz durante la presentación de Clarel.

Acompañada por la periodista Paloma Sancho, quien ha actuado como moderadora del encuentro, Mónica Cruz ha desvelado sus productos imprescindibles dentro de las últimas novedades de bonté, marca exclusiva en Clarel para un verano con estilo, bienestar y, sobre todo, protección de las manchas.

La primera de las novedades es una crema crema solar facial mineral, con color“Es muy difícil encontrar una crema solar facial 100% mineral que no te cueste un dineral. La crema solar facial mineral de bonté con color es un producto low cost brillante. Es la mayor barrera para bloquear el sol y evitar que las manchas y el daño celular se potencien. En segundo lugar me encanta también porque no te deja el rostro blanco, unifica el tono de forma natural. Es mi imprescindible para este verano. Si no te gusta maquillarte a diario como a mí es ideal", asegura la hermana de Penélope.

En segundo lugar, una solar antimanchas, que es también calmante y tiene vitamina C. Es un paso más para introducir en la rutina de la piel. "Un producto eficaz y asequible a todos los bolsillos que me ayuda no solo a prevenir el envejecimiento de la piel, sino a combatir las manchas solares gracias a su contenido en vitamina C y antioxidantes”, añade Cruz.

Por último, han presentado una crema corporal como fluido solar, que es muy ligero. Tiene ácido hialurónico y vitamina E, que es un súper antioxidante. Es resistente al agua y no daña los océanos.

Mónica Cruz no ha querido dejar de nombrar también uno de los productos que más le gustan para esta época del año y que es un aceite glow, que como ha explicado "deja un tono de piel precioso". "Hace la piel muy bonita y te hidrata. Se adapta al tono de cada una. No hace falta esperar a que se seque y no mancha la ropa", ha concluido Cruz.