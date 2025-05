Anita Matamoros se suma a la fiebre de las Adidas que imitan a unas bailarinas inspiradas en las clásicas artes marciales

Anita Matamoros (24 años) ha compartido recientemente en su Instagram un revelador post en el que se sincera como nunca sobre algunos de los momentos que ha vivido recientemente. "Punto número uno, estoy a un 'no hay huevos' de meterme ese tajo en el pelo. Punto número dos, sé que esta canción está súper trillada pero no puede pegarle más al post. Punto número tres, hacía mucho tiempo que no me hacía fotos del tipo 'por qué si' y no me acordaba de lo mucho que me gustaba posar, es que me lo paso bien, de verdad. Punto número cuatro, he acabado el vestidor. Pronto os lo enseño", ha escrito la influencer.

El quinto y último punto ha sido probablemente el más comentado en el post que ha compartido Anita Matamoros en Instagram. "Se nota que me gustan mis nuevos zapatos", ha apuntado la creadora de contenido. Un calzado que forma parte de la nueva colección de Adidas y al que la hija de Kiko Matamoros (68) no ha podido evitar sucumbir.

Matamoros, concretamente, se ha decantado por el modelo Taekwondo Mei Ballet. Se trata de unas zapatillas de deporte en un color plateado metalizado inspiradas en unas clásicas bailarinas anudadas al tobillo. Su diseño, tal y como reza la descripción de la web, está inspirado en las artes marciales. ¿Su precio? Está disponible en la web oficial de la marca y en otras páginas deportivas como Asos o Foot Locker por cerca de 80 euros.

La creadora de contenido es toda una experta en esto de la moda. Y es que, al margen de dedicarse a las redes sociales, Anita Matamoros está graduada en los estudios de Fashion Business & Communication Media en Milán. Precisamente esto le ha hecho innovar fuertemente con todas las prendas que utiliza día a día en sus atuendos.

Aunque han sido las zapatillas de Adidas lo que ha conseguido acaparar la atención del estilismo, lo cierto es que las otras prendas que ha lucido Anita pueden servir como base para numerosos looks. En cuanto a la parte de arriba, la creadora de contenido ha optado por un body en un naranja chillón con cuello alto. Una opción ideal para un día de entretiempo este presente mes de mayo.

El resto del outfit tampoco se queda atrás. Matamoros, pese a posar cargada de bolsos y accesorios, ha lucido unas gafas de sol de pasta en color blanco. El pelo y el maquillaje, por otro lado, han sido minimalistas y naturales. Anita, así, ha optado por un recogido desenfadado.