Copia el 'look' de Laura Sánchez en el segundo día de la Feria de Sevilla y conviértete en la invitada mejor vestida

Laura Sánchez (43 años) es un rostro habitual de la Feria de Sevilla. Y este año no ha sido la excepción. La modelo disfruta de la semana más esperada en la ciudad hispalense. Seis días en los que confluyen la vida social, la cultura y la moda. Este último, un sector que la presentadora domina como nadie. No cabe duda de que tiene un exquisito gusto al momento de vestir y que sus looks, incluso con un punto flamenco, sirven de inspiración entre quienes siguen su día a día.

Este miércoles, 7 de mayo, en el segundo día de Feria, Laura Sánchez se ha mostrado en sus stories de Instagram con un estilismo de 10 ideal para 'copiar' en los próximos eventos de primavera y verano. Con la temporada de bautizos y comuniones a la vuelta de la esquina, se trata de un outfit que conviene mantener en el radar si quieres convertirte en la invitada mejor vestida.

La modelo ha apostado por un dos piezas de Panambi, la firma de invitadas que se ha convertido en la favorita de algunas famosas, como Lidia Bedman (40). Ambas prendas en tonos rojo y blanco.

Concretamente, el outfit está formado por la 'Falda Tami', de corte midi y recto, confeccionada en lino natural. "Destaca por su panel central en coral con textura de flecos en relieve, que aporta dinamismo y sofisticación", indican desde la marca. "El contraste de colores realza la silueta con un efecto estilizador", añaden. Ha sido confeccionada desde la talla 34 hasta la 44 y tiene un valor de 200 euros.

A juego, la firma ha diseñado un top en tono marfil con tirantes finos y una flor tridimensional bordada al frente. "Su espalda con elástico hace que se ajuste perfectamente al cuerpo. Ideal para destacar en ocasiones especiales", aseguran en la web de Panambi. Ha sido confeccionada en las mismas tallas que la falda y tiene un precio de 150 euros.

Laura Sánchez, en una imagen compartida en sus 'stories'. Instagram

Aunque las prendas se venden por separado, es un must llevarlas como conjunto, tal y como ha hecho Laura Sánchez en el segundo día de la Feria de Sevilla. En este caso, el total look tiene un precio de 350 euros.

La modelo ha combinado el outfit con unos zapatos altos en color dorado, a tono con su bolso de cadena colgado al hombro. Para protegerse de las bajas temperaturas de la mañana, ha sumado una blazer blanca. El toque final se lo han dado los accesorios: unos pendientes tipo gota, un rosario como collar, una pulsera y varios anillos. Laura Sánchez, además, se ha recogido el pelo en una trenza messy y ha rematado el atuendo con unas gafas de sol.