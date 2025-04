El conjunto de Zara de Rocío Osorno es el que toda experta necesitará esta primavera en su gran armario de temporada

Rocío Osorno (37 años) es mucho más que una influencer o diseñadora. Con una comunidad que supera el millón de seguidores, se ha consolidado como una de las voces más influyentes del panorama español en cuanto a lo que a moda se refiere. Su estilo, femenino y natural, ha conquistado su capacidad de adaptar las tendencias.

La sevillana, que combina su faceta como empresaria con su papel de creadora de contenido, sabe cómo conectar con su audiencia, la que valora tanto la inspiración como la cercanía. Rocío no solo viste moda: la interpreta. Y en cada aparición pública lo demuestra que no hace falta arriesgar para impactar.

En esta ocasión, Rocío ha apostado por un look en blanco roto, una de las tonalidades estrella de la temporada. La influencer está comenzando a sacar los looks de temporada y haciendo los fichajes que más brillarán durante estos meses. Sin duda, no es una elección casual: el color transmite pureza, calma y sofisticación, algo que representa a la influencer.

En este conjunto es de Zara. En él, destaca el top de punto liso con escote recto y acabado elástico, que se ciñe al cuerpo con un ajuste favorecedor. Su diseño tipo bandeau con volante sutil en el borde añade un toque romántico sin perder sobriedad. Este tipo de tops on perfectos para realzar la figura con discreción.

La parte inferior del look se trata de una falda midi de punto elástico con tejido plisado en el bajo, también de Zara. Su cintura alta y el tejido de canalé en la parte superior crean un efecto estilizador que alarga visualmente las piernas, mientras que el bajo plisado aporta dinamismo y feminidad al conjunto.

Top y falda en color crudo. Zara

El resultado es un outfit monocolor que transmite serenidad y estilo, con esa mezcla de confort y elegancia que tan bien domina Rocío Osorno. La elección de tejidos suaves y líneas limpias potencia su figura de manera natural y sutil. Además, el look funciona perfectamente con una estética beauty muy ella: melena suelta, ondas suaves, maquillaje luminoso y labios en tonos rosados que aportan calidez al rostro.

Una vez más, Rocío demuestra que en la moda, menos puede ser mucho más. Su look en blanco roto no solo es una lección de estilo, sino que también es una invitación a la sencillez con elegancia y saber estar.