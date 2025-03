Tamara Falcó lleva el traje de chaqueta perfecto, en 'total white look', inspirado en el look más inolvidable de Letizia

Tamara Falcó (43 años) lo ha vuelto a hacer. Una ve más, la socialité ha presumido de su excelente tino a la hora de vestir con un traje de chaqueta en blanco. Se trata de un conjunto de pantalón y blazer con chaleco a juego. Forma parte de la colección Capsule Business de la firma IKKS.

"Es justo lo que necesito para el día a día", dice la aristócrata en su cuenta oficial de Instagram. Según ella, este tipo de atuendos son los "que siempre funcionan". Además, son "de fácil cuidado, no se arrugan y combinan con todo".

Lo cierto es que el atuendo recuerda un poco al diseño de Armani que lució la Reina Letizia (52) el día del anuncio de su compromiso de boda con el rey Felipe VI (57) el 3 de noviembre de 2003, cuando el monarca aún era Príncipe de Asturias. Entonces llevó una chaqueta nívea -sin solapas- que será recordada como uno de sus atuendos más icónicos. Y es que, ya se sabe, un outfit total white siempre es un acierto.

Referencia: B140395-11 IKKS

En el caso de Tamara, ha optado por una chaqueta entallada con solapas y botones en blanco roto viscosa, poliamida y elastano. Es, además, "fácil de cuidar, fácil de llevar, fácil de mezclar", según indica el fabricante.

La prenda, con dos bolsillos laterales ribeteados y decoración de pin IKKS en el cuello, es 100% compatible con un traje de 3 piezas o con unos jeans grises, por ejemplo. Está disponible en dos modalidades diferentes: en corte ancho y en corte fitted.

El conjunto completo, con pantalón y chaleco, tiene un precio de 215 euros en la web de la marca de moda. Sobrio, sencillo y de líneas elegantes, resulta idóneo para todo tipo de compromisos casual o de vestir.

Tamara Falcó, imagen de la marca IKKS. Instagram

Tamara Falcó completa su estilismo con unos zapatos de la citada marca. Se trata de unos mocasines de aire masculino, realizados en piel esmaltada en color negro. El calzado, con la referencia BZ80025-02, está decorado con los distintivos chevrones de metal. Parecen inspirados en los clásicos zapatos de colegiales: cómodos, resistentes y adaptables a los cambios de estación.

Los zapatos, que llevan el cierre de los bolsos 111 de la firma, son uno de los accesorios estrella de la temporada, imprescindibles en cualquier outfit sofisticado. Su precio: 195 euros.

No cabe duda de que el look de Tamara ha arrasado de inmediato. Nada más publicar las imágenes de su estilismo, su legión de fans la ha felicitado por su acierto con comentarios como "me encanta", "te favorece", "es muy bonito o elegante" o "te has pasado, brutal".