Ni las Samba ni las Gazelle: estas son las zapatillas Adidas que han conquistado a la 'influencer' Bea Gimeno

Las zapatillas Adidas que en su día se confeccionaron como calzado para practicar determinadas disciplinas deportivas, ahora son un infalible en el armario de las más fashionistas. Primero fueron las Samba, más tarde las Gazelle o las SL72. Ahora es el modelo Taekwondo. Este último ha conquistado a Bea Gimeno (28 años), tal y como revela ella en sus redes sociales.

El modelo en cuestión está inspirado en las zapatillas de artes marciales de principios de los 2000. En cuanto al diseño, es de color plateado con un acabado agrietado metalizado en el empeine. Destaca por su flexibilidad y su diseño sin cordones. Un detalle que garantiza mayor comodidad, pues permite calzarse y descalzarse rápidamente. La suela es de goma.

Bea Gimeno se ha decantado por el modelo en color plateado. Pero la firma también lo ha diseñado en otros tonos. Algunos metalizados y algunos en piel. Adidas las vende desde la talla 35 hasta la 49, aunque las zapatillas que ha elegido la influencer han comenzado a agotarse a partir de la 44. Un récord en ventas que confirma el éxito del calzado. Su precio es de 100 euros.

La mujer de Nacho Aragón (30), que se ha hecho un hueco entre las influencers patrias más fashionistas, se ha decantado por estas zapatillas como complemento final de un look relajado y de streetstyle que sigue su habitual línea estilística.

Bea Gimeno, en concreto, ha optado por un jersey en color burdeos y delicados rombos estampados a los laterales. En cuanto a la prenda inferior, unos vaqueros básicos y holgados. Para hacer frente a las bajas temperaturas, una chaqueta tipo bomber en marrón.

Las Adidas metalizadas le han dado un punto original y si cabe, futurista, pues han roto con la paleta de colores en tonos tierra. Bea Gimeno, además, ha elevado el look con varios anillos y un clásico bolso negro de Prada. Ha sido el outfit perfecto para llevar a cabo actividades de rutina, como ella misma ha compartido en sus stories.

En su feed de Instagram, además, ha dejado todos los detalles. Así, quienes siguen su misma línea estilística podrán encontrar inspiración para configurar un nuevo outfit de streestyle con las Adidas Taekwondo como protagonistas. "Look increíble", "El look me encanta", "Espectacular" o "Guapísima" son algunos de los comentarios que ha recibido Bea Gimeno tras mostrar cada detalle de su estilismo en perfil.