Y el premio a la mejor vestida de la primera jornada de la Fashion Week de Madrid es para... Susana Molina

Actores, modelos, influencers y otros rostros conocidos no quisieron perderse el espectacular desfile de Claro Couture en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La firma sevillana presentó su colección, DOBLE C, Otoño-Invierno 25-26, que contó con la presencia de Rubén Cortada (40 años), Nagore Robles (42) y Lili Mangriñán (22), entre otros, en su front row.

Pero si hubo una invitada que destacó, ésa fue Susana Molina (34). La influencer asistió al evento, siendo uno de los rostros famosos que más miradas acaparó por la elección de su perfecto look.

Para la ocasión escogió una espectacular falda blanca de seda de Claro con volantes verticales. Se trata de un modelo exclusivo y sofisticado, perfecto para cualquier evento, que se puede encontrar en la web de la marca bajo el nombre de 'Falda Kata'.

Susana Bicho con falda de Claro Couture. GTRES

Es de corte mini y su confección está inspirada en el glamour de las galas y las alfombras rojas. Los volantes están cosidos a mano, uno a uno, y con volumen hacia abajo. La falda es mini y de corte evasé, y ajustada a la cintura.

Cabe destacar que esta falda, además de no ser apta para todos los bolsillos porque cuesta 890 euros, solo puede adquirirse por encargo ya que se elabora a medida.

Susana Molina combinó la prenda con una especie de torera crop top en color negro y de manga larga. Para los pies unas sandalias de tacón en color beige.

La influencer, que ahora ha iniciado una serie de looks para vestirse según el horóscopo, aseguró en sus redes sociales que este look es un estilismo muy para las personas que han nacido bajo el signo de Libra.

"Libra es un horóscopo muy sociable, pero también muy indeciso. Es la típica amiga que cuando hay un problema en el grupo ella calma las aguas, se pone en plan mediadora. También es muy coqueta por eso se pone así (refiriéndose a su look) y le pegan unos tacones como estos. En definitiva, una libra siempre va perfecta".

Por último, en cuanto a su beauty look, se decantó por un maquillaje suave y pecas dibujadas y una melena suelta lisa con raya en medio. Con su estilismo, Susana Molina se ha coronado como una de las invitadas mejor vestidas no solo del desfile de Claro Couture, si no de toda la primera jornada de la Madrid Fashion Week.