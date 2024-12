El conjunto más vibrante lo tiene Alba Carrillo: brilla en la Navidad con este dos piezas

Alba Carrillo (38 años) atraviesa un trance bonísimo a nivel laboral. Desde que se cerró su colaboración en el espacio DCorazón, en TVE, programa presentado por Anne Igartiburu (55), su rostro se ha afianzado en la cadena pública.

Además, la exmujer de Feliciano López (43) se enrolará en una nueva aventura profesional: un proyecto, capitaneado por Inés Hernand (32) y Mariona Casas (23). Ante este boyante momento, no es de extrañar que Carrillo haya hecho una gran reflexión en sus redes.

Al mismo tiempo que deslumbra con un vibrante conjunto working, Alba sostiene: "Soy feliz, me hacen sentir valiosa -en DCorazón-, mi opinión cuenta y no desean quitarme la piel a tiras. Mis compañeros son un auténtico regalo, todos. He recuperado mi autoestima laboral".

Para subrayar esto, luce un dos piezas que ha enamorado a sus followers. En concreto, una blazer y un pantalón de traje que no te dejará indiferente. Toda una creadora de contenido -siente pasión por las tendencias, y lo deja patente en cada intervención-, la que un día fue maniquí ha confiado en la firma Lolina.

En cuanto a la blazer, la hija de Lucía Pariente (61) se decanta por el modelo Descarada. Cuesta 69,99 euros, y en la descripción se puede leer: "Blazer de botonadura sencilla y estampado combinado. Modelo de corte relajado con cuello esmoquin y botón delantero. Bolsillos solapa delanteros. Forrada".

El conjunto que ha lucido Alba Carrillo.

Sobre el pantalón, que cuesta 46,99 euros, se aclara: "Pantalón pitillo de tejido fluido con cuerpo, con cintura de talle alto, con goma trasera. Apertura central con trabilla que cruza y cremallera. Bolsillos laterales. Tejido con cuerpo".

Desde la marca, se hace patente lo que sigue de cada producto: "Lolina ha realizado un gran esfuerzo para mostrar los colores de las prendas de la forma más cercana a la realidad posible. No obstante, queremos que tengas en cuenta que el color de las prendas que aparecen en pantalla puede estar sujeto a variaciones dependiendo de la calidad de tu ordenador o smartphone".

Las reacciones a la publicación de Alba no se han hecho esperar: "Guapísima como siempre", "Cada día más atractiva", "Ideal", "Divina y maravillosa".

Sobre Lolina

Lolina es una firma joven y fresca dirigida por Carolina Orts. "Lolina es de esas marcas que, aunque acaba de nacer, ya sabe exactamente quién es y qué quiere transmitir: estampados divertidos, prendas desenfadadas y mucho, mucho color. Si te gusta vestir con alegría y un toque de originalidad, prepárate para enamorarte", reza la web.

Y se añade: "¡Porque Lolina tiene eso que te hará brillar! Detrás de esta marca está Carolina Orts, una diseñadora con una trayectoria impresionante en el mundo de la moda. (...) Lolina ya ha encontrado su estilo único y su sitio en el mercado. Las prendas están pensadas para mujeres que buscan algo diferente, algo con rollo y, sobre todo, algo que les haga sentir bien".