10 mitos que no conocías de los antioxidantes (y el verano)

Todas las células de nuestro cuerpo necesitan respirar para vivir, pero esta acción trae consigo la oxidación y, por lo tanto, el envejecimiento celular. Hoy en día es común intentar evitar que las células se oxiden, se dañen y envejezcan aplicándonos antioxidantes, porque no hay mejor tratamiento antiedad que la prevención.

Los antioxidantes evitan el daño cutáneo protegiéndonos de las agresiones externas que provocan el fotoenvejecimiento y captando y neutralizando los radicales libres que aparecen por la contaminación, el sol, el humo del tabaco o los procesos metabólicos que producen el daño celular.

Además, unifican el tono de la piel y aportan luminosidad, disminuyendo la hiperpigmentación y evitando la aparición de manchas. Sin embargo, hay varios mitos en torno a los antioxidantes que GERMINAL® quiere despejar:

1. Los antioxidantes como la vitamina C solo se encuentran en las frutas naranjas: Falso, todos conocemos la Vitamina C como el principal antioxidante y la naranja como fuente de Vitamina C. Sin embargo, existen otros alimentos con mayor cantidad de vitamina C, como el brócoli, las espinacas, las fresas, los kiwis, el pimiento rojo, la piña o incluso las algas tienen una capacidad antioxidante por encima del 15 por ciento. Además, hay una fruta australiana que puede contener hasta 100 veces más vitamina C que una naranja y 5 veces más antioxidantes que en los arándanos: la ciruela de Kakadu.

2. La vitamina C es hidrosoluble y le cuesta penetrar en la piel: Verdadero, pero por ello en cosmética se utilizan vehículos como los aceites, los derivados de sales o la encapsulación de la vitamina.

3. Los antioxidantes no son buenos para pieles sensibles: Falso, algunos cosméticos consiguen mantener los antioxidantes estables y en concentraciones que todo tipo de pieles pueden asimilar.

4. Son la mejor forma de frenar el envejecimiento: Verdadero, siempre que estén combinados con otros componentes que interfieran positivamente.

5. Las vitaminas pierden sus propiedades en contacto con el aire: Falso, ya que, por ejemplo, la vitamina C se conserva perfectamente en el zumo durante varias horas, incluso hasta 12 según algunos estudios. Aunque el cosmético cambie ligeramente de color, se puede seguir utilizando.

6. Las antioxidantes no se pueden mezclar entre sí: Falso, depende del tipo de antioxidante y de su compatibilidad. GERMINAL® ha conseguido incluir 4 ultra-antioxidantes en su formulación: Redotioxil®, extracto de ciruela de Kakadú, Nanochloropsis Occulata y Vitamina E.

7. Pueden ocasionar manchas en la piel: Falso, no producen hiperpigmentación, de hecho, en una concentración entre el 5 y el 15% tienen un efecto despigmentante para mejorar el tono e iluminar la piel.

8. Es necesario usar un antioxidante también por la noche: Verdadero, se trata de cosmética integrada. Se usa por la noche para potenciar los efectos del antioxidante de día por efecto acumulativo. Ya que, aunque el daño oxidativo se produzca por el día, se necesita reparar la cascada de daño celular por la noche.

9. No se pueden usar en verano: Falso, se pueden y deben usar, ya que en verano el sol produce muchos radicales libres y estrés oxidativo. Sin embargo, es obligatorio usar protección solar alta después. Los antioxidantes junto con la protección solar son el combo perfecto para una piel sana.

10. El antioxidante es lo primero que debe tocar la piel: Verdadero, hay que aplicarlo después de la limpieza y es lo primero que tiene que tocar nuestra piel, porque así ya vamos protegidos frente a ese daño ambiental exterior que hacen que envejezcamos más rápido.

En el mercado existe una amplia variedad de productos que previenen la oxidación celular, pero ahora también es posible combinar el efecto antioxidante con el efecto lifting progresivo.

Germinal doble efecto antioxidante y efecto lifting.

Fruto de años de I+D en su laboratorio madrileño GERMINAL® lanza su ULTRA ANTIOXIDANT [4] LIFT SERUM en versiones DÍA y NOCHE. Gracias a la biotecnología y a su combinación de ingredientes, entre los que destacan 4 antioxidantes (como el Redotioxil®) y una estudiada combinación de péptidos, consigue dos ansiadas funciones: DOBLE EFECTO ANTIOXIDANTE, prevención y ataque en un único cosmético, con estudios clínicos que avalan que en más de un 85% de las usuarias se ha demostrado la disminución de las manchas y las arrugas.

EFECTO LIFTING: acción antiedad progresiva que suaviza las arrugas por disminución de las contracciones musculares. Es ideal para todo tipo de pieles a partir de los 35 años que deseen prevenir el envejecimiento prematuro de la piel producido por los radicales libres (radiación solar, polución…), corregir las manchas y aportar firmeza y luminosidad a diario. El sérum de día, además, tiene SPF 30 y un escudo antipolución que previene y ataca a los radicales libres. Mientras que el de noche potencia los efectos del de día, sobre todo el mecanismo BOTOX LIKE, que produce la reducción de las arrugas de expresión.